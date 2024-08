Luis Iberico fue presentado este sábado 3 de agosto del 2024 como nuevo refuerzo de Sporting Cristal, de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

“Tengo que agradecer a la gente de Sporting Cristal por la bienvenida que me han dado, realmente desde el día uno me he sentido como en casa, todo fue muy lindo. El objetivo es campeonar y para eso siento que he llegado”, fueron sus primeras palabras como jugador ‘celeste’.

“Si bien otros clubes de la Liga 1 mostraron interés en mí, me gustó el proyecto deportivo de Cristal y no la pensé dos veces en venir para salir campeón este año. Mas allá de ello tuve las ganas de estar en Lima jugando por un club grande y ahora ya lo conseguí”, indicó.

“Yo puedo aportar desde donde me toque, hacer goles que es lo que más amo y campeonar a fin de año. Me acomodo en cualquier parte del ataque, por lo pronto en Melgar jugué de extremo izquierdo y me acomodé, de ‘9′ también siento mucha confianza”, agregó.