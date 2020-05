La vida futbolística de Luis Llontop ha tenido de todo. Ha sido la figura inesperada en una Copa Libertadores ante el poderoso Sao Paulo de hace una década, incluso siendo elogiado nada menos que por su colega Rogerio Ceni; también ha sufrido en carne propia una de las crisis más grandes de Universitario y ha debido superar una sanción de dos años por consumir esteroides anabólicos -dio positivo tras el duelo de Libertadores ante Atlético Paranaense en el 2014-. “Fue un tema clínico, me rompí la mano”, explicó años después. Durante ese parón, incursionó en la música para ser cantante de bachatas -"algunos amigos me dijeron que tenía condiciones", justificó- pero nunca pudo sacarse el fútbol de la cabeza. Hoy se encuentra cursando un Master Universitario en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea, la cual tiene un vínculo con la Escuela Universitaria del Real Madrid.

Tras su vuelta a la actividad con Melgar, pasó por las porterías de Sport Loreto, Sport Rosario y Pirata FC. Hoy no tiene equipo, pero no descarta seguir atajando con 34 años. Pero su carrera estará siempre marcada por su etapa en la 'U' entre el 2008 y 2014, y esa famosa serie de octavos de final ante Sao Paulo.

-Hace pocos días se cumplieron 10 años de aquel famoso partido en el Morumbí. ¿Qué recuerdas de aquella actuación en la que estuvieron cerca de hacer historia?

Qué rápido pasó el tiempo. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo en Universitario, sin dudas marcó mi carrera para siempre. En ambos partidos fui la figura, tanto en la ida como en la vuelta, lástima que no conseguimos clasificar.

Los dos duelos ante Sao Paulo los debió atajar debido a la suspensión de Raúl Fernández. (Foto: El Comercio)

-No atajaste en toda la fase de grupos y por la suspensión de Raúl Fernández tuviste que ser titular frente al Sao Paulo. ¿Cómo fueron esos días previos al partido?

Regresamos de Argentina y a los pocos días salieron las sanciones [tras el partido ante Lanús], ahí me enteré que iba a jugar. Lo tomé como un reto personal, al igual como sucedió con el clásico, cuando dijeron que se venía una goleada y demostré estar a la altura. En esa ocasión, enfrentar a un gigante del mundo me motivaba. Nunca estuve nervioso pero sí tuve ansiedad de cara al partido. Estudié mucho al rival, más allá de los videos que me brindaba el cuerpo técnico, vi todo sobre los demás, me preparé bastante.

-¿Hubo alguien que te aconsejó en especial o te dio alguna charla que recuerdes?

No. Ninguno se sentó conmigo a conversar sobre la serie. Tuvimos las mismas charlas con el equipo. Sí me apoyé bastante en mi familia, en sus consejos.

-Piero Alva, en conversación con El Comercio, afirmó que en el partido de ida “pudieron haber dado una sorpresa presionando más". ¿Crees lo mismo?

Influyen muchos factores en la preparación de un partido. El rival contaba con jugadores muy buenos. Por más que queríamos ir adelante, ellos no lo permitían, tampoco podíamos arriesgar del todo. Coincido en parte con Piero; lo intentamos, pero no pudimos. Ellos nos complicaron mucho en el Monumental, el tema físico nos pasó factura, el vértigo que impusieron fue impresionante.

-Con el 0-0 en Lima había que ir a jugarse la vida en Brasil, ¿qué les dijo Juan Reynoso?

Siempre afrontamos los partidos de la misma forma. Él quería marcar su huella en la historia del club, por eso teníamos que estar bien física y anímicamente. Nos trasladaba su experiencia mediante anécdotas y charlas. Su mensaje siempre fue uniforme desde el primer día. Se podía variar la forma, pero el fondo era el mismo, queríamos hacer historia.

Su actuación ante Sao Paulo fue destacado por todos los medios deportivos. Esta fue la tapa de DT en aquel momento.

-¿Cómo lo planteó? ¿Pensó en los penales?

Ellos nos atacaron muchísimo, eso ya lo sabíamos, justo tal cual lo planteamos. Siempre buscamos el contragolpe. La idea no era llegar a penales, porque sus pateadores eran muy experimentados. Quisimos hacer por lo menos un gol, pero no se pudo. Sao Paulo nos exigió al máximo nivel. En los penales no tuvimos la tranquilidad para ejecutarlos de la mejor manera ante un gran portero como Rogerio Ceni.

-¿Cómo describirías la eliminación?

Me quedé con mucha bronca. Dentro de todo, replanteamos muy bien el encuentro, luchamos palmo a palmo contra un gran rival. No pudimos aprovechar esa primera ventaja en la tanda de penales. Hubiese sido lindo clasificar en un estadio repleto.

-Tras atajarle el penal a Rogerio Ceni, el narrador dice: “Llontop ingresando a la historia grande de la Copa Libertadores”. ¿Lo crees así?

Salí como figura en ambos partidos, fue bastante rescatable para un arquero que no tenía experiencia en la Copa. Más que en la Libertadores, creo que ingresé a la historia grande del club. Universitario no llega a los octavos de final de la Copa desde aquel 2010, ya pasaron 10 años y no puede conseguirlo. También significó mucho porque soy un jugador de la casa. Me hubiese gustado llegar más lejos, pero a esa generación nos tocó la crisis institucional más grande de la historia.

-Es conocido que Rogerio Ceni te regaló su short luego del partido. Cuéntanos sobre ese momento y lo que te dijo sobre tu actuación.

Fue en el control antidopaje. Acabaron los penales y me fui directo a esa sala, ahí coincidí con Ceni. Yo le di mi camiseta y él me dio su short, se sintió un poco avergonzado pero ya no tenía la camiseta a la mano. Me dijo que me iba a seguir, que le impactó mi técnica para atajar. Según él, iba a estar al pendiente de mi carrera. Sin embargo, nunca más me lo pude cruzar en competencias internacionales. No quedó ninguna foto de aquel encuentro, solo el short.

-No pudiste estar en el camerino tras la derrota por estar en el control antidopaje. ¿Cuándo pudiste ver a tus compañeros?

En la cena. Todos con un semblante poco alegre. Se conversaba poco del partido, pero siempre sacando las cosas positivas.

Este es el short que le entregó Ceni a Llontop | Foto enviada por Luis Llontop

-En el 2009, en un clásico, tuviste que ingresar de emergencia y completaste una de tus mejores actuaciones en el fútbol profesional. ¿Qué recuerdas de ese duelo ante Alianza Lima?

Ya había jugado partidos previos con la ‘U’. En esa época, Juan [Reynoso] rotaba mucho a los arqueros por el calendario apretado que teníamos que afrontar, pero nunca me había tocado un clásico. Esa semana hablábamos mucho con Miguel Miranda, trabajamos como si cualquiera fuese a atajar. Al final arrancó ‘Paco’ [Bazán], pero se lesionó y me tocó ingresar ante un marco imponente de gente. Ese día tuve una corazonada, sentía que iba a atajar. Calenté a la par de ‘Paco’, al mismo nivel, así que estaba listo para pararme en el arco, no estaba frío.

-¿Te sentiste inseguro en algún momento?

Para nada. Siempre estuve mentalizado. Más aun cuando llegamos y vimos un mar de gente, me motivó bastante. Como en mi vida, siempre he estado mentalizado en conseguir los objetivos. Felizmente salió todo muy bien aquella tarde, ganamos y la hinchada se fue feliz.

Entre el 2008 y 2014 defendió la portería de Universitario, club en el que destacó profesionalmente. También fue cantante de bachatas. (Foto: Leonardo Fernández/GEC).

-Juan Reynoso formó una imagen bastante ruda ante la prensa. Sin embargo, resalta su profesionalismo para trabajar. ¿Qué opinión tienes sobre ello?

Es un entrenador muy exigente. Enfatiza demasiado en el análisis de datos, tanto del rival como del cuadro propio. Implanta su estilo de juego y tiene convicciones que no negocia. Tiene un comando técnico de profesionales muy capacitados. Sabe llegar al jugador, su mensaje lo sabe aterrizar y une al equipo. Siempre fue claro con los jugadores y con la prensa. Los problemas han radicado cuando un elemento no fue profesional, él siempre advirtió eso, que la falta de profesionalidad no iba con él.

¿Lo ves como candidato para la selección peruana?

Me tocó declarar hace mucho tiempo sobre Ricardo Gareca, vaticiné que su periodo sería exitoso porque yo trabajé con él y sabía de su calidad. Muy aparte de ser buenos profesionales, son excelentes personas. Creo que Juan Reynoso está enfocado en clubes y le va muy bien. Pienso que hablar sobre su candidatura para la selección, de mi parte, no sería correcto. El 'profe’ Ricardo ha devuelto al país al Mundial, ha hecho que la selección sea profesional, son logros importantes.

-¿Te sientes en deuda con el fútbol?

No, siempre he tomado decisiones para mi beneficio personal, eso es algo que a veces cuesta entender. Muchas veces los hinchas critican, pero no saben si cobras o no, hablan sin saber. Por ejemplo, en Universitario, en el 2010-11-12, nadie salió a hablar de los problemas por respeto al club y a la hinchada. Si en estos momentos estoy fuera del fútbol fue por decisión propia, por eso te digo que no me siento en deuda con el deporte.

-¿Es muy difícil ser futbolista?

Mucho depende del entorno. No se cumplen todas las normas en el Perú. En provincias, la infraestructura no es la mejor, Licencias debería ser más incisivo en ese caso. La TV tiene que ser más equitativa en cuanto a la repartición del dinero. Hay informalidad, eso no te permite trabajar de la mejor manera. Me pasó en la ‘U’, no había agua para entrenar, dime si así se pueden hacer bien las cosas. No cobramos 10 meses y hasta ahora seguimos sin cobrar, eso no se dice. Pasábamos más tiempo en charlas sobre embargos que concentrados en el partido del fin de semana, así es complicado ser futbolista a tiempo completo.

Celebrando el título del 2013 con Universitario, tras vencer al Real Garcilaso en el desempate en Huancayo. (Foto: Fernando Sangama/GEC).

-Por último, ¿ya eres un exjugador?

No le cierro las puertas al fútbol. Tengo solo 34 años, podría regresar. Me he enfocado en realizar un Master Universitario en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea, la cual tiene un vínculo con la Escuela Universitario del Real Madrid. Pocos tienen este grado en el Perú, me daría un estatus profesional importante. Sin embargo, no he colgado los guantes para siempre, mantengo esa puerta entre abierta. Sé que por el momento no, pero en el futuro quien sabe.

MÁS EN DT...