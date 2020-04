Uno de los movimientos que más sorprendió en el pasado mercado de fichajes del fútbol peruano fue el cambio de equipo de Luis Ramírez quien dejó Alianza Lima para vestir los colores de Sport Boys. El popular ‘Cachito’ fue campeón en 2017 con el club de La Victoria, pero ante el cambio de la dirigencia se encontró con la decisión que ya no podía continuar.

“No me voy porque realmente me haya querido ir. Realmente siempre me sentí muy bien en Alianza, son cosas del fútbol, pero no me gustó la manera en que salí. Eso lo dice la gran mayoría de jugadores cuando salen de un club, son pocos los que dicen me fui bien”, contó en ESPN.

Luis Ramírez sobre su salida de Alianza Lima: “No quedé conforme con la forma que me tocó salir”. (Foto: GEC)

Ramírez también aseguro que su salida se debió a opiniones divididas y se llevó una sorpresa al enterarse que quienes no lo querían eran personas que el pensaba que sí: "Yo no continué por una decisión de adentro. Había dos grupos, uno me quería y otro no. Al final se tomó la decisión de que ya no siga (...) El grupo que no me quería era gente que yo pensaba que sí. Pero, como siempre digo, no espero nada de nadie. Lo tomé como tal y mi vida continúa”.

Asimismo, el ex seleccionado nacional afirma que el no es quien decide la forma como se va del club, pero siente que tuvo que tener un mejor agradecimiento de la dirigencia por lo brindado desde que llegó en 2016 y el campeonato logrado en 2017.

