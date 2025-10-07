Sergio Peña llegó como uno de los refuerzos más importantes del mercado en Alianza Lima, de cara a la segunda parte de la temporada, pero ha sido fuertemente criticado por los hinchas blanquiazules.
Sobre el particular, el exfutbolista íntimo, Luis ‘Cachito’ Ramírez destacó la gran ilusión que generó su fichaje y lo que ha sido hasta el momento su desempeño.
“Específicamente en el tema de Sergio Peña, el hincha le tuvo una expectativa muy alta y sinceramente viene jugando bien, como juega él”, dijo en declaraciones a la prensa.
“Pero el hincha de Alianza quería el gran Peña, el salvador, el que se ponga el equipo al hombro, se creó mucha expectativa”, añadió.
Cabe mencionar que Peña no fue considerado por Manuel Barreto a la selección peruana para el amistoso del próximo 10 de octubre ante Chile.
