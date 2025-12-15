¡Es oficial! Alianza Lima anunció a Luis Ramos como su flamante refuerzo para la delantera. El conjunto ‘blanquiazul’ tendrá un duro camino para el 2026, en donde afrontará la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El club ‘íntimo’ decidió comprar la carta pase de Luis Ramos a Cusco FC. Recordemos que el delantero de 25 años llega de una buena temporada en América Cali en donde estuvo en condición de préstamo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tendrá la dura misión de reemplazar a Hernán Barcos, y pelear por el puesto con Paolo Guerrero y con un posible refuerzo.

“Trabajo y corazón para lo que viene”, publicó el club en sus redes sociales.