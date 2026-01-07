El delantero Luis Ramos, quien este año decidió vestirse con los colores de Alianza Lima indicó que aún no se sabe quien usará la camiseta con el número ‘9’ de cara al campeonato de este año.

Pese a que Paolo Guerrero confirmó que seguirá mostrando el número ‘34’ en la espalda, Ramos sostuvo no tener conocimiento.

El delantero de 26 años tendrá una sana competencia con Federico Girotti, quien al igual que él, recientemente firmó por Alianza y llega dispuesto a convertirse en figura.

“Por el momento no lo sabemos pero vamos a ver”, dijo Ramos a Jaz Latin Media antes de su viaje a Uruguay donde Alianza Lima jugará la Serie Río de la Plata.

“Todos tenemos el mismo pensamiento de salir CAMPEONES. Por el momento no sabemos (sobre la ‘9’)”



Luis Ramos, jugador de Alianza Lima.



Asimismo, dijo estar feliz y espera un año redondo para los blanquiazules en este 2026.

Anteriormente Ramos confesó tener mucha ilusión al llegar a Matute y espera anotar muchos goles.

El ‘Tanque’ llega procedente del América de Cali a donde fue prestado por Cusco FC dueño de su pase hasta el 2027. Sin embargo, Alianza mostró un claro interés por el jugador quien terminó firmando por tres años con los íntimos.