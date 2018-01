Luis Tejada arremetió contra dirigentes de Universitario

El año pasado Luis Tejada era uno de los futbolistas más queridos y respetados de Universitario de Deportes, en gran parte su notable cuota goleadora en el certamen local.

Ahora la historia es completamente diferente. Luis Tejada cambió de camiseta y se puso los colores del recién ascendido Sport Boys. Esa decisión llenó de indignación a los simpatizantes cremas.

Muchos de ellos lo llamaron interesado por redes sociales. El atacante panameño se defendió de esas críticas y a su llegada a Lima explicó que los causantes de su salida de Universitario de Deportes fueron los integrantes de la administración temporal.

"En Universitario se portaron mal conmigo. Con la hinchada estoy agradecido y pido disculpas. No fue mi culpa la salida del club, Troglio sí me quería par el 2018. Al Sport Boys agradecido por la oportunidad", dijo Luis Tejada a la prensa.

"Que los directivos de la 'U' se pongan los pantalones y digan por qué no me quisieron. Decían que estaba muy viejo, pero el 'profe' [Pedro Troglio] quería que me quede", añadió.

Luis Tejada, por lo pronto, se unirá a la pretemporada del Sport Boys para ponerse a punto físicamente. En la escuadra chalaca compartirá vestuario con Maximiliano Velasco, Guillermo Tomasevich y Damián Ísmodes.