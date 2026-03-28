En este episodio de Hazme el Aguante, conversamos con Luis Urruti junto a su esposa Flor, en una charla íntima y cargada de emociones. El atacante uruguayo repasó sus inicios y su paso por Sport Boys, donde empezó a dejar huella en el fútbol peruano, recordando los momentos que forjaron su carácter dentro y fuera de la cancha.

Además, abordó uno de los capítulos más sensibles de su carrera: su polémica salida de Universitario de Deportes. Urruti habló con sinceridad sobre cómo esa decisión impactó en su vida personal y profesional, dejando ver el lado más humano detrás del futbolista en una conversación llena de reflexión y “aguante”.

La esencia del programa se mantiene intacta: conversaciones con protagonistas del fútbol que no llegan solos, sino acompañados por su “aguante”, esa figura emocional —familiar, amigo, mentor o pareja— que ha sido sostén silencioso en momentos clave de sus trayectorias. Un formato que, en sus dos primeras temporadas, convirtió el relato deportivo en una historia de vínculos y humanidad.

Los episodios se emitirán todos los domingos, en el mismo horario y plataforma, consolidando una cita semanal que apunta más al corazón que al resultado.