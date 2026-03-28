Por Redacción EC

En este episodio de Hazme el Aguante, conversamos con Luis Urruti junto a su esposa Flor, en una charla íntima y cargada de emociones. El atacante uruguayo repasó sus inicios y su paso por Sport Boys, donde empezó a dejar huella en el fútbol peruano, recordando los momentos que forjaron su carácter dentro y fuera de la cancha.

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