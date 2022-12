Ya es oficial. Este miércoles 28 de diciembre, Luis Urruti recibió su nacionalidad como peruano en una ceremonia realizada en la oficina central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en Breña. El futbolista, además, renovó con Universitario de Deportes por todo el 2023 y ya no ocupará plaza de extranjero.

‘Tito’ llegó a la ‘U’ en el 2020 y desde entonces disputó 60 partidos entre la Liga 1 y competiciones internacionales. Anotó 11 goles en todo ese lapso.

“Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú”, dijo tras obtener su nacionalidad.

¿Cuáles son los extranjeros en Universitario para el 2023?

Los siguientes refuerzos llegaron al conjunto crema desde el exterior: Emanuel Herrera, Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes.