El pasado 28 de diciembre, Luis Urruti , uruguayo de nacimiento, recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia realizada en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Con este proceso completado, el atacante de Universitario podría ponerse la camiseta de la selección peruana .

En la aplastante victoria ‘crema’ ante Cantolao por 4-0, ‘Tito’ dejó muy buenas sensaciones. Entró en el minuto 78 por Martín Pérez Guedes, cuando el marcador ya estaba con dos goles a favor.

En solo diez minutos demostró que será una pieza importante en el cuadro de Compagnucci: brindó una asistencia para Alex Valera y anotó un gol de tiro libre en los descuentos.

Algunos hinchas cremas ya piden la convocatoria del jugador de 30 años. ‘Tito’ no ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección de Uruguay, y con la nacionalidad peruana en mano, podría ser una variante para Juan Reynoso, quien vio el partido desde las gradas.

“Quién no quisiera jugar por la Selección, por más que no sea mi país, la siento como mi segunda casa. Estoy contento de estar en el Perú, desde que llegué me han tratado de la mejor manera, me han hecho sentir un peruano más. Me encantaría jugar en la selección peruana”, mencionó al ser consultado sobre tal posibilidad.