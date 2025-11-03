Luis Vásquez, vocero de Repsol sobre el Semillero El Comercio: “Derribamos ese mito de que a nadie le interesa (el fútbol femenino) o que las familias no apoyan a sus hijas”

Tras el rotundo éxito de la primera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, desde el 22 de noviembre en el CARFIP de Chorrillos se llevará a cabo la segunda edición del torneo que busca impulsar el desarrollo del fútbol femenino en el Perú. En ese sentido, conversamos con Luis Vásquez, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, la marca que decidió apostar por el futuro del deporte en el país, así como incentivar a las niñas y adolescentes a luchar por sus sueños.

-Es el segundo año que se realizará el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. ¿Cuál es el sueño de la marca en este impulso al deporte?

Nuestros diversos programas en educación, artes y deportes buscan reducir las brechas y necesidades que lamentablemente aún existen en el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes del Perú. El cierre de brechas educativas y el acceso a todos de oportunidades es imprescindible para tener buenos profesionales y, sobre todo, buenos ciudadanos. Es una apuesta por el futuro de nuestro país, cuyo crecimiento impactará a todos, incluyendo a empresas y a todas las personas.

-¿Cuál es el impacto que generará el torneo?

Mediante el deporte se inculcan las aptitudes para desarrollar buenos ciudadanos, como la valoración del esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, la resiliencia, entre otras tantas. Nuestro patrocinio a las Selecciones Nacionales de Fútbol y otras actividades relacionadas con este deporte, como el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, es parte de esta línea estratégica, porque las hemos enfocado en selecciones menores y, debido a la gran brecha de género que aún hay en el país, se enfocaron a las niñas y mujeres. Vimos la oportunidad de enviar un mensaje potente en el deporte más popular del país: que tanto niños como niñas merecen y deben tener las mismas oportunidades. Nuestro sueño es que, además de contribuir al cierre de brechas mencionado, hayamos podido transformar historias de vida concretas, que alguno de estos programas haya sido esa oportunidad para que una niña o niño comience un camino de éxito profesional y personal, y así convertirse en agente de cambio.

-¿Qué enseñanzas y aciertos se llevó del primer Semillero en el que llegaron equipos de todos los rincones del país?

La primera enseñanza que nos dio el Semillero del año pasado es que un torneo femenino de menores, en este caso sub-13, es popular y que tiene impacto en la comunidad. El torneo del año pasado, que fue el primero, tuvo una increíble acogida. Derribamos ese mito de que a nadie le interesa o que las familias no apoyan a sus hijas.

AS Tingo de Tingo María se proclamó campeón de la primera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.

-Hubo equipos que vinieron de provincia como AS Tingo de Tingo María o Addited de Cañete…

Vimos ejemplos de invaluable apoyo por parte de los papás y mamás para lograr que sus hijas participen, ejemplos de ese compromiso y sacrificio fueron los equipos AS de Tingo Maria y el Addited de Cañete, y todo lo que hicieron para estar cada fin de semana jugando sus partidos. La segunda enseñanza es que este tipo de torneos sí cambian vidas. Gracias a nuestro patrocinio a las selecciones nacionales de fútbol femenino del Perú, logramos que la directora técnica general, Emily Lima, y su equipo de entrenadoras asistan a la final del Semillero. La felicidad de las niñas de poder hablar, escuchar sus consejos, verla como referente y recibir sus medallas y trofeos de manos de la máxima autoridad técnica de fútbol femenino en el Perú fue indescriptible. Pero lo más emocionante fue cuando al final del torneo, mientras conversábamos a un lado de la cancha, me dice: “Ya tenemos identificadas a cuatro chicas del Semillero para el programa de selecciones nacionales”. En ese momento pensé en tarea cumplida.

-¿Las jugadoras, niñas y adolescentes en formación, le dieron también una enseñanza?

La tercera lección fueron todas las enseñanzas que esas niñas nos dieron a todos, garra, esfuerzo, apoyo a sus compañeras, respeto al rival, colaboración y más. Fue una clase de compañerismo, trabajo en equipo y foco en resultados. Y, por último, tengo que mencionar que, para este tipo de proyectos, siempre hay que hacerlos con aliados, y en este caso nuestra alianza con el Grupo El Comercio nos ayudó a visibilizar, a amplificar el mensaje y a formar una red colaborativa que potenció los resultados. Esto aparte de la magnífica gestión logística que hicieron.

-Cómo imagina que será el torneo que se está posicionando como crucial para el fútbol femenino en el país? ¿Qué esperan?

El año pasado en una de las varias conversaciones que tuve con Emily Lima y con su equipo, nos mostraron una realidad que no conocía. No existen torneos femeninos para todas las categorías de mujeres en el Perú, ni privados ni oficiales ni de otras organizaciones. A diferencia de los niños, las niñas dejan de tener oportunidades de alta competición a los 10-11 años y recién aparecen competencias que las convocan a los 15 años. Se pierden años fundamentales para el desarrollo técnico y físico de cualquier deportista que quiera ser de élite. Perdemos promesas de campeonas en el camino. La idea de hacer un sub-13 fue deliberada. Nos propusimos cubrir ese espacio. Como país, no podemos dejar de tener campeonas que nunca pudieron ser, por la falta de oportunidades que, nosotros como sociedad, dejamos de brindar. Así que, esperamos que este torneo llegue a ser ese espacio de alta competencia, para que en un futuro podamos tener una selección femenina nacional campeonando a nivel regional y, por qué no, mundial.

Las mejores postales de la fecha final del Semillero Repsol Fútbol Femenino. Foto: GEC

-¿Impulsar el fútbol femenino en el país, a través de torneos como el Semillero realizado junto a El Comercio, es un compromiso de Repsol?

El apoyo a la niñez y la juventud peruana definitivamente es un compromiso en el corto, mediano y largo plazo de la compañía. Hemos visto que el apoyo al fútbol femenino de menores ayuda a contribuir de manera significativa en formar buenas ciudadanas, y que independientemente de que en el futuro se dediquen al deporte o no, se impulsa la formación de valores. Si lo vemos desde un punto de vista empresarial, es un gana-gana para todos, con buenas ciudadanas, tenemos buenas profesionales y con ellas, tendremos más empresas sostenibles, que generaran riqueza al país y trabajo. Este Semillero es uno de esos proyectos que, por los resultados, nos anima a seguir en esta senda de impulso al fútbol femenino, porque más allá de la buena intención detrás del torneo, apostamos en iniciativas que maximicen resultados positivos para la comunidad y que nos ayuden a amplificar el radio de impacto de dichos beneficios.

-¿Qué mensaje les daría a las niñas del país que sueñas con ser futbolistas y, mediante torneos como el Semillero, encuentran vías para jugar?

Que no hay imposibles. Quizás encontrarán muchos obstáculos en el camino, pero con dedicación, esfuerzo, perseverancia, escuchando a los entrenadores y expertos, y estudiando mucho se llega lejos. Que no se olviden que más allá del anhelo por un título, disfruten el camino y valoren los aprendizajes tanto de las victorias como las derrotas. Esos aprendizajes serán el mayor triunfo en el largo plazo. Aunque aún nos falta mucho para igualar el acceso a oportunidades entre niñas y niños, el Perú está cambiando y ustedes están siendo esas agentes de cambio. Están provocando e impulsando la transformación para el bien del Perú. A jugar con todo. ¡Con toda la energía!

