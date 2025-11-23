Un fino manto de nubes obstaculizó la llegada del sol veraniego e hizo propicio la práctica del fútbol. Este sábado 22 de noviembre se llevó a cabo con éxito la inauguración del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol en el CARFIP de Chorrillos.

Banderolas, bombos y el aliento de las hinchadas se hicieron presentes para convertir la primera fecha del certamen en una auténtica fiesta. Niñas y adolescentes de 10 a 13 años se congregaron para hacernos vibrar con sus jugadas y goles.

Luis Vásquez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, estuvo presente en el play de honor y se mostró satisfecho con la segunda edición del campeonato formativo.

“Estoy muy emocionado. La primera edición fue un éxito y esperamos repetirlo, no solamente por el campeonato en sí y darles un espacio a las chicas para que tengan un torneo competitivo, si no porque el año pasado tuvimos chicas que vieron en este torneo una oportunidad para hacer una carrera”, explicó Vásquez.

“Sabemos de chicas que fueron invitadas para el proceso seleccionador de la selección femenina de fútbol”, agregó.

Asimismo, el vocero de Repsol, resaltó la importancia del apoyo de las empresas en iniciativas que busquen el desarrollo de la niñez y juventud, no solo en el deporte, sino todos los aspectos formativos.

“Las empresas, y la sociedad en general, tienen que unirse. Nos faltan muchas brechas educativas (deportes, arte, etc.) que tenemos que cubrir si es que proyectamos al Perú como un mejor país. Hay que pensar en los futuros ciudadanos”, indicó.

Además, manifestó que el próximo paso del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol es la descentralización.

“Tenemos que buscar que esto tenga una proyección en provincias. El año pasado hubo tres equipos de provincias, este año uno. Tenemos que trabajar para que esto se vea como un proyecto nacional. Vemos que hay potencial en todas las regiones del Perú”, expuso.

“Estamos totalmente comprometidos en apoyar el deporte, las artes, la educación en general. Tenemos proyectos que impactan a más de 160 mil niños y niñas en todo Lima Norte. Creemos firmemente en el desarrollo compartido: no vemos viable que una empresa se desarrolla si la sociedad donde opera no se desarrolla”, finalizó.