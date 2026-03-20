El partido de Manchester United vs Bournemouth abre la jornada 31 de la Premier League 2025-2026 en un partido clave para ambos equipos. Los ‘Red Devils’ buscan consolidarse en zona de Champions, mientras que el conjunto local intentará dar la sorpresa en casa.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Bournemouth?

El partido Manchester United vs Bournemouth se disputará este viernes 20 de marzo de 2026 en el Vitality Stadium.

Horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 5:00 p.m.

¿En qué canal ver Manchester United vs Bournemouth EN VIVO por TV?

En Sudamérica, el partido de Manchester United vs Bournemouth será transmitido principalmente a través de:

Disney+ Premium (streaming oficial)

Señales de ESPN (según disponibilidad en cada país)

En otras regiones:

España: DAZN

México: TNT Sports, Max Mexico y TNT Go

Estados Unidos: Telemundo Deportes y USA Network

¿Dónde ver Manchester United vs Bournemouth United ONLINE?

Para ver el partido por internet, tienes estas opciones:

Disney+ Premium (Sudamérica, incluida Perú)

(Sudamérica, incluida Perú) Apps oficiales de ESPN

Plataformas de TV de paga con acceso online

Además, diversos portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto en tiempo real.

Así llegan Manchester United y Bournemouth

Bournemouth llega tras empatar en su último partido y se ubica en la zona media de la tabla, mientras que Manchester United viene de una victoria importante que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato.

El equipo visitante es favorito, pero el historial reciente muestra partidos muy parejos, incluso con marcadores abultados entre ambos.