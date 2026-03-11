El buen momento de Jairo Vélez en Alianza Lima ha despertado nuevamente el interés alrededor de una posible convocatoria a la selección peruana. Sobre ello se pronunció Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, quien explicó que el mediocampista ya había estado muy cerca de integrar la ‘bicolor’.

Barreto reveló que el futbolista pudo haber sido convocado anteriormente, pero un trámite pendiente relacionado con su cambio de federación impidió que se concretara el llamado en ese momento. Según indicó, esa situación ya quedó resuelta.

El exfutbolista también destacó las cualidades que lo llevaron a considerar al actual ‘10’ blanquiazul dentro de los planes de la selección. En particular, resaltó su capacidad para desequilibrar en situaciones individuales, algo que considera clave en el fútbol moderno.

“El índice de uno contra uno que tiene Vélez jugando por dentro es muy alto y eso es muy importante en el fútbol de hoy”, señaló Barreto en Futbol Satélite.

Con ello, Barreto explicó que esa habilidad resulta fundamental ante defensas cada vez más organizadas y con menos espacios entre líneas.

Asimismo, recordó que esa característica ya era evidente desde etapas anteriores de la carrera de Velez y que incluso influyó cuando decidieron llevarlo a Universitario. Según explicó, se trata de un futbolista con buen manejo de ambos perfiles y con capacidad para generar peligro en ataque.

La lista final del técnico Mano Menezes para los partidos ante Senegal y Honduras se conocerá en los próximos días, una vez concluya la séptima jornada del Torneo Apertura.

Tras el partido de Alianza contra Melgar en el que Jairo Vélez mostró un elevado performance, el jugador fue consultado sobre su interés de estar en la selección peruana, a lo que respondió que “lo más grande que puede encontrar un jugador es la selección”.