Chemo y Valdano forjaron una gran amistad cuando coincidieron en el Tenerife. Jugador y técnico. Aún sorprendido por la solicitud, el peruano prometió cumplir con lo acordado. Días después entregó un paquete con los DVD’s que contenían películas como “La teta asustada” protagonizada por Magaly Solier y otras como “El guachimán” y “Operación Victoria”.

Pero el cine no fue el único vínculo entre Bielsa y el Perú. Su inmenso legado, a través de su filosofía, la misma que cautivó al mismísimo Pep Guardiola, también influenció nuestro fútbol en estas últimas décadas. A continuación repasamos algunos entrenadores autodenominados “bielsistas” que dirigieron en el torneo local.

Marcelo Bielsa's influence is insane pic.twitter.com/VNbCxNE93j — COPA90 (@Copa90) September 30, 2024

De Sampaoli a Mariano Soso

Casi como en una historia de amor, en el 2007, Jorge Sampaoli, entonces técnico de Sporting Cristal, se armó de valor y le escribió una carta a Marcelo Bielsa, el técnico al que siempre admiró. Fue después de una estrepitosa caída en la Copa Libertadores ante América de México por 5-0. “Después de una derrota con América por la pre Libertadores le mandé una carta de disculpas a Bielsa porque no había podido defender el estilo, la idea. No estuve a la altura”, contó el ‘Hombrecito’ tiempo después.

Sampaoli fue uno de los primeros “bielsistas” en pisar suelo peruano. De hecho, empezó su carrera en el norte del Perú dirigiendo a Juan Aurich en 2002. Luego pasó a Sport Boys, Bolognesi y cerró su etapa en Sporting Cristal. Lo que vino años después es historia conocida: campeón de América con Chile, campeón de la Sudamericana con la ‘U’ de Chile y otros cinco títulos más.

Pedro Canelo, periodista de esta casa editora, recuerda la etapa de Sampaoli en el cuadro rimense. “Le fue muy mal. Cristal acabó en los últimos puestos. Digamos que esos años fueron un poco oscuros porque hubo hasta peligro de baja, y todo comenzó con una mala gestión de Sampaoli”.

Sebastián y Sampaoli también estuvieron en Sporting Cristal el 2007. (Foto: GEC)

Aunque para Canelo en la reciente historia de la institución celeste no hubo, al cien por ciento, una escuela “bielsista”, sí contrataron técnicos que asemejaban su filosofía a la del rosarino como Claudio Vivas, Daniel Ahmed y Mariano Soso. “Yo nunca vi una Cristal ‘bielsista’. Hubo acercamientos, intereses, gustos, pero que se haya plasmado en el campo, no”. Aunque añade y cuenta que uno de los que más quiso a Bielsa en el fútbol peruano, sobre todo en la selección, fue Francisco Lombardi, quien fue presidente del club rimense.

Quizá no con un estilo “bielsista” al cien por ciento, pero sí con similitudes; Sporting Cristal consiguió salir campeón con Daniel Ahmed (2014) y Mariano Soso (2016). Incluso el penúltimo título, el del 2018, se logró con Mario Salas, un entrenador que en Chile fue comparado en alguna oportunidad, por el propio delantero Esteban Pareces, con Bielsa.

Para Ahmed, el “bielsismo” es “una escuela muy analítica”. “Marcelo Bielsa siempre fue un tipo que estudió mucho a los diferentes entrenadores de su época. Y, a través de ese estudio empezó a analizar el fútbol desde todas sus estructuras”. Y luego añade su descripción de lo que para él significa el entrenador rosarino: “Tiene muchos principios, es un tipo muy derecho, con una capacidad enorme de trabajo”.

Además de trabajar en Sporting Cristal, Alianza Lima y Atlético Grau; Daniel Ahmed fue jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. (Foto: FPF)

Claudio Vivas dirigió dos veces en el fútbol peruano. En 2013 a Cristal y en 2021 a Cusco FC. Y fue posiblemente el que más conoció a Marcelo Bielsa. Trabajaron juntos durante 16 años. Pasó de ser su espía -contó que se disfrazaba con indumentaria del rival para ver los entrenamientos- a su asistente técnico. Y aprendió mucho de su mentor, sobre todo la parte afectiva y el trato con el jugador, virtud que hoy es cuestionada en Uruguay tras las polémicas declaraciones de Luis Suárez.

“(Con Bielsa) aprendí lo que todos los futbolistas le valoran: la sinceridad para transmitir conceptos. Los buenos son más fáciles, porque al jugador le gusta escuchar cosas lindas. Pero cuando tienen que oír lo malo en general se enojan. Bielsa te dice todo”, señaló en una entrevista.

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa durante varios años.

Alianza Lima y sus intentos fallidos

Pese a lograr grandes cosas con el estilo uruguayo, con Guillermo Sanguinetti primero peleando el Clausura y ganando un Torneo del Inca, y luego con Pablo Bengoechea obteniendo un título nacional; en Alianza Lima siempre intentaron desprenderse de esa filosofía. Lo que más asemeja, de cierta forma, es el estilo bielsista y sus formas de querer ganar un partido: siendo dueños del balón, dominadores, buscando siempre el arco rival.

Y en esa búsqueda llegaron técnicos de ese corte como Mario Salas, Daniel Ahmed y ahora Mariano Soso. Este último llegó recién en agosto al club íntimo y siempre mostró admiración por el entrenador rosarino. Incluso Salas llevó a Matute a Fernando Gutiérrez, quien fue ayudante de Bielsa.

Mario Salas (Foto: GEC / Difusión)

“Por tradición y por historia, Alianza Lima siempre ha tenido grandes jugadores. Siempre se ha buscado técnicos que sean ofensivos. No sé si la corriente de Bielsa o de Menotti, pero lo que el hincha quiere es ver un equipo protagónico, que se vea que está jugando un equipo de Alianza”, nos comenta Gustavo Zevallos, exgerente deportivo de la institución blanquiazul.

Zevallos, con su experiencia de lo que es la cultura aliancista por haber estado en el club durante muchos años, analiza el por qué en Alianza Lima no ha funcionado, en estas últimas temporadas, el estilo ofensivo. “Diría que en los últimos años Alianza ha tenido con qué contratar a lo mejor. Probablemente ahí algo ha faltado. Yo viví en Italia el año que Arrigo Sacchi tenía al AC Milan donde jugaban Rijkaard, Van Basten, Gullit, Donadoni, Evani… era increíble verlos jugar. Y la gente decía que quería jugar como el Milan. Pero no es sencillo. Uno puede querer una determinada forma de jugar, pero si no tienes a los indicados, es muy difícil”, finaliza.