Marcelo Grioni: “Hicimos méritos para creer que podemos ganar”

Por Kenyi Peña Andrade



El celular de Marcelo Grioni suena. No hay respuesta. “Disculpa, estaba en la iglesia, trato de ir cuando puedo”, me dice horas después el técnico al contestar. Pero el argentino sabe que nada cae del cielo por más creyente de Dios que sea. Llevó a Municipal a la Libertadores tras 35 años y con Garcilaso fue subcampeón del Apertura 2017. Ahora busca darle a Sport Huancayo el primer título de su historia. Más que las oraciones, todo es producto de su trabajo. No hay secretos.

—¿Cuál es el mayor mérito de este gran momento de Sport Huancayo?

Trabajamos duro y armamos el plantel que nosotros queríamos.

—Se dice que a usted le viene bien entrenar a equipos de altura...

Es una mentira decir que solo soy un técnico de altura. Con Municipal hicimos muy bien las cosas. Además, este año hemos ganado muchos partidos de visita con Sport Huancayo. El año pasado había otro técnico aquí y con altura y todo no funcionó.

—¿Qué tipo de entrenador es Marcelo Grioni?

Un trabajador. Me fue bien cuando pude armar mi propio plantel.

—¿Y cómo define a sus equipos?

Que juegan con mucho carácter sin importar el rival que esté al frente.

—¿Escuchó los rumores que dicen que es candidato para dirigir a la ‘U’?

El año pasado se dijo que iría a Cristal, pero no hubo nada. Ahorita es lo mismo, por ahora nadie me llamó.

—Cristal llega a la final en buena forma. ¿Es favorito?

Es un rival muy complicado. Atrás tienen mucha seguridad con Omar Merlo y arriba contundencia con Emanuel Herrera. Ganará el que esté más concentrado.

—¿Que el partido de vuelta sea en Lima es una desventaja para ustedes?

No lo vemos así. Ellos hicieron más puntos y tienen todo el derecho de elegir dónde quieren cerrar.

—¿Qué opinión tiene de su colega Mario Salas?

Le ha ido muy bien y Cristal está mostrando un gran fútbol. No tengo la suerte de conocerlo.

—En su momento mencionó a jugadores de Garcilaso que debían ir a la selección. ¿De Huancayo quiénes merecen una convocatoria?

Marcos Lliuya está jugando muy bien y también Ricardo Salcedo. Pero en general todos están en un gran nivel.

—¿Cuál es el secreto para las buenas campañas con los equipos que dirigió aquí?

Eso lo deben decir ustedes. Sin embargo, en Municipal recibimos un plantel armado, pero lo llevamos a la Libertadores y con Real Garcilaso fui subcampeón.

—¿Todavía cree que a Garcilaso le robaron el título del Apertura 2017?

Al final tuvimos razón. El TAS nos dio los puntos.

—¿Siente que en Municipal le pagaron mal?

Mi salida fue parte de situaciones normales que se dan cuando las cosas no van bien. Así es el fútbol.

—A Jean Deza se lo criticó por su poco profesionalismo. ¿Por qué lo aceptó en el plantel?

Me dijeron que era conflictivo y que me iba a hacer renegar mucho. Ahora lo tenemos y puedo decir que es un gran jugador.

—¿Puede volver a ser jugador de selección?

Claro que sí. No tengo dudas de que recuperará su nivel, es un grandísimo jugador.