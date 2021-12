Mediante sus redes sociales, la ex futbolista de Universitario, Cindy Novoa reveló que su salida del equipo de Ate se debió a que “en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte”.

Horas después de lo publicado por Cindy, el futbolista peruano, Marcio Valverde apoyó Cindy. También con una publicación en su cuenta de Twitter, el mediocampista pidió que no existan más cómplices.

“Hay un punto en la declaración de Cindy Novoa y en lo que pasó en la Selección Femenina, que las personas que sepan de estos casos, así sean dirigentes, no sean cómplices y apoyen a las futbolistas para que no se sientan solas y tengan más fortaleza de denunciar. No más cómplices”.

Luego de dejar Universitario para fichar por Alianza Lima el 2021, Cindy no continuará en el elenco Blanquiazul para la temporada 2022. El club comunicó que la mediocampista deja la institución.

Cindy no pudo consolidarse en Alianza Lima. Tampoco fue parte de las convocadas para disputar la Copa Libertadores, competencia donde el equipo peruano logró hacer una buena campaña.

“El motivo del porqué no viajé es totalmente decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar”, indicó Novoa en una entrevista de inicios de noviembre.

