Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marco Huamán se ha convertido en una pieza clave en el conjunto de La Victoria. (Foto: Alianza Lima)
Marco Huamán se ha convertido en una pieza clave en el conjunto de La Victoria. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Marco Huamán se ha ido ganando un lugar en Alianza Lima y el jugador mantiene sus metas elevadas ya que considera que defender la camiseta íntima representa una gran oportunidad para impulsar su carrera profesional hacia el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: