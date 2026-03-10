Marco Huamán se ha ido ganando un lugar en Alianza Lima y el jugador mantiene sus metas elevadas ya que considera que defender la camiseta íntima representa una gran oportunidad para impulsar su carrera profesional hacia el extranjero.

El defensor reconoció que el club victoriano es una plataforma importante para los futbolistas que aspiran a emigrar al extranjero, aunque dejó en claro que prefiere enfocarse en su crecimiento dentro del plantel antes de pensar en un futuro fuera del país.

“Alianza es una vitrina para ir al extranjero, pero voy paso a paso”, señaló Huamán a L1Max.

El joven jugador también destacó que el equipo viene trabajando para mantener el nivel mostrado en los últimos partidos del Torneo Apertura, donde los íntimos han mostrado una mejora en su rendimiento colectivo.

“El profesor Pablo Guede me ha ayudado mucho. Su forma de exigir y de trabajar en los entrenamientos me está ayudando a perfeccionar mi juego”, dijo.

Huamán ha sido una de las alternativas que ha utilizado el Pablo Guede, destacando por su despliegue por la banda y su capacidad para sumarse al ataque. En ese contexto, el lateral busca seguir sumando minutos y consolidarse como una pieza importante en el equipo.