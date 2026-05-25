Resumen

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Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)
Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

El futbolista de Alianza Lima, Marco Huamán, habló sobre el camino que recorrió para convertirse en una de las revelaciones del Torneo Apertura 2026, luego de un inicio de temporada marcado por la incertidumbre. En declaraciones para el programa Fútbol Como Cancha, el lateral explicó cómo afrontó su retorno al club blanquiazul tras haber realizado la pretemporada con Cienciano.

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