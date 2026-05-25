El futbolista de Alianza Lima, Marco Huamán, habló sobre el camino que recorrió para convertirse en una de las revelaciones del Torneo Apertura 2026, luego de un inicio de temporada marcado por la incertidumbre. En declaraciones para el programa Fútbol Como Cancha, el lateral explicó cómo afrontó su retorno al club blanquiazul tras haber realizado la pretemporada con Cienciano.

“Volví mentalizado a Alianza Lima en hacer un buen campeonato y cumplir los objetivos del grupo. Me dijeron que iba a jugar por la izquierda y tenía que dar lo mejor de mí”, señaló.

El inicio de año de Marco Huamán fue sorpresivo para muchos hinchas, ya que todo apuntaba a que continuaría su carrera lejos de La Victoria. Sin embargo, diversos movimientos internos en Alianza Lima terminaron facilitando su regreso al plantel principal.

En un principio, la situación generó dudas debido a los resultados internacionales del equipo y al bajo rendimiento colectivo en los primeros partidos de la temporada. No obstante, con el respaldo al técnico Pablo Guede, el equipo logró fortalecerse y varios futbolistas elevaron notablemente su nivel, entre ellos Marco Huamán.

Marco Huamán marcó el gol del triunfo para Alianza Lima ante Cienciano. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Huamán se consolidó como titular y llegó a la Selección Peruana

El defensor terminó consolidándose como titular en Alianza Lima gracias a sus actuaciones, rendimiento que incluso le permitió ser convocado a la Selección peruana. Tras la conquista del Torneo Apertura 2026, el jugador ya había expresado su emoción por el momento que atraviesa en su carrera profesional.

“Me tocó salir, pero regresé con la mentalidad más fuerte, de lograr mis objetivos, de aportar al grupo y gracias a Dios se dio el resultado”, declaró para L1 MAX.

🔴 #EnVivo | Marco Huamán: “Volví mentalizado a Alianza Lima en hacer un buen campeonato y cumplir los objetivos del grupo. Me dijeron que iba a jugar por la izquierda y tenía que dar lo mejor de mi”. — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) May 25, 2026

Luego de vencer por 3-0 a Los Chankas en Matute, Alianza Lima aseguró el primer lugar del Torneo Apertura 2026 con 39 puntos, sacando seis unidades de ventaja cuando solo resta una fecha por disputarse.

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