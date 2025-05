Marco Saravia, bicampeón con Universitario de Deportes, llegó esta temporada a Cusco FC en calidad de préstamo desde el club crema, en busca de minutos, objetivo que alcanzó, pues ahora es titular indiscutible en el equipo dorado que dirige el argentino Miguel Rondelli.

Precisamente, este último se refirió a un muy comentado impedimento que tendría el zaguero de 26 años de enfrentar a su ex equipo este sábado por la Liga 1 Te Apuesto.

“Desconozco sinceramente si en el contrato (de Marco Saravia) hay una clausula. Por más que la tenga, yo les hago una pregunta. El fútbol peruano está inscrita en la CONMEBOL y está en FIFA. Si hay un problema, ¿dónde se va a reclamar? A la FIFA o al TAS. ¿En estos lugares existe la clausula del miedo?“, dijo muy enérgico a los medios de prensa.

“Si yo lo pongo, ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Si lo pongo, ¿en qué estaría inclumpliendo? Yo no he hablado con alguien de la ‘U’. La decisión la tomo yo, por más que me informen”, añadió.

Miguel Rondelli indica que nada, deportivamente, le quita la posibilidad de usar a Marco Saravia, que está préstamo desde la U a Cusco FC. Da sus argumentos y señala sus razones e incluso dice que la Agremiación le da la razón. “No me pueden quitar los puntos por ponerlo. Eso no… https://t.co/yy1S60eeNn — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 2, 2025

En esa línea, remarcó que ningún dirigente de Cusco FC le comentó sobre algún impedimento de alinear a Saravia ante los cremas.

“Si el club viene y me informa: ‘Mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de… Está bien, mi pregunta es, ¿pierdo los puntos? No sé el acuerdo que hicieron ellos", finalizó Rondelli.

El Comercio pudo conocer que la postura de Universitario es que Marco Saravia no los puede enfrentar, pues mantiene vínculo con el futbolista y solo se encuentra a préstamo.

Además, según información del periodista Gustavo Peralta de L1 Max, en la ‘U’ tiene muy claro que existe un acuerdo expreso entre ambas instituciones para que el jugador cedido no participe .

“Lo que me dicen (en Universitario) es que si Cusco FC, decide poner a Marco Saravia, la frase exacta que usaron es incumplimiento y resolvemos el acuerdo. Meten en un problema al jugador”, contó.

El encuentro entre Cusco FC y Universitario está pactado para este sábadp 3 de mayo desde las 6:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

