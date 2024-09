La selección peruana buscará sorprender y hacer respetar el Estadio Nacional este viernes ante Colombia. Por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Jorge Fossati tiene la urgencia de ganar para alejarse del último lugar de la tabla de posiciones. A propósito de ello, Marco Valencia, entrenador de Melgar, mostró su descontento por los futbolistas citados por el uruguayo para esta fecha doble.

“Lo que me sorprende y no estoy hablando mal del juego, porque para mí es un jugador con un futuro increíble el chico (Maxloren) Castro, pero yo pienso que han podido estar jugadores que durante el torneo Apertura y Clausura han podido hacer una muy buena campaña, no lo digo por los jugadores de Melgar, sino los jugadores en general”, dijo Valencia a Ovación.

Luego, el exfutbolista añadió: “Ahí me parece que no ha habido una concordancia con lo que se tiene para definir una convocatoria. Respeto mucho al profesor (Jorge) Fossati, por algo está en la selección. Espero que le vaya de la mejor manera en esta fecha doble, pero creo que han habido jugadores que han merecido un poco más la convocatoria”.

Recordemos que Valencia ha llevado a Melgar a pelear por los primeros lugares del Torneo Clausura y de la tabla acumulada en la Liga 1 2024, además es reconocido por ser un gran formador de futbolistas jóvenes en nuestro país.