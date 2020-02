Mario Salas habló en Chile de la intención de Sporting Cristal por contar con sus servicios tras la salida de Manuel Barreto del cargo. El entrenador de Colo Colo, que no atraviesa un buen momento en el campeonato local, aseguró saber de ello, pero tiene en mente otros proyectos.

Este jueves, Sporting Cristal destituyó a Manuel Barreto del cargo de director técnico. Ahora, la directiva ‘celeste’ se encuentra en la búsqueda de su reemplazo y Mario Salas es una de las posibilidades. En conferencia de prensa con su actual club, el chileno habló sobre la posibilidad de volver al cuadro celeste.

“Allá me quieren (Sporting Cristal) porque tuve buenos resultados y lógicamente una forma de jugar se plasmó. Eso se pudo ver, pero yo estoy en Colo Colo y yo voy a dar la pelea hasta el final”, el ‘Comandante', que no la pasa bien en tierras chilenas. Los resultados no lo acompañan y varios hinchas del ‘Cacique’ piden su salida.

Mario Salas tuvo un paso importante por Sporting Cristal. El entrenador sureño dirigió a los rimenses en el 2018 y le dio grandes satisfacciones a los hinchas en dicha temporada. La más grande hazaña del chileno con los cerveceros fue ganar el campeonato nacional.

Mosquera es la otra opción

Luego de decidirse la salida de Manuel Barreto, en Sporting Cristal comenzaron a trabajar para encontrar el reemplazo del técnico. En primer lugar, se habló de Mario Salas, que no la pasa bien en Colo Colo y su salida se daría en los próximos días. Pero luego se tejió el nombre de Roberto Mosquera, que conoce muy bien la institución y no tiene compromiso alguno.

Aunque la salida de Mario Salas de Colo Colo podría darse en cualquier momento, en Sporting Cristal necesitan contratar a la brevedad a un técnico para que arranque con los entrenamientos, teniendo en cuenta que el campeonato continúa y es momento de levantar cabeza.

Por ese motivo, la dirigencia de Sporting Cristal habría llegado a un consenso para arrancar las negociaciones con Roberto Mosquera. El técnico viene de ser campeón con Binacional, sumó una estrella en tienda celeste y el hincha lo quiere por su pasado como jugador.