Conforme a los criterios de Saber más

No miente Mario Salas al defender su 60% de posesión y los 20 remates al arco rival. Se basa en los números que logró Alianza Lima ante Estudiantes de Mérida la noche del miércoles por la Copa Libertadores. Pero se olvida que solo fue empate, un 2-2 que aleja siquiera la chance de que los íntimos avancen a la Sudamericana.

Hay otros números que no ve Salas, o no los menciona, de lo que se ha visto en el campo: 10 pases errados fueron cerca del área propia, un problema que no ha sabido resolver pese a que esto se viene dando desde hace algunos partidos. Carlos Beltrán (65) y Rubert Quijada (59) fueron quienes más pases dieron en el 2-2 ante Estudiantes de Mérida, la mayoría en campo propio, según la data de la página de estadística Opta

“Ascues encaja perfectamente en nuestra idea de juego. Lo vemos como un volante interno con llegada al arco rival”, aseguró en junio Mario Salas sobre el volante. Anoche, Ascues fue uno de los puntos más bajos en el accionar íntimo. No puede ser que la carta de ataque del equipo, como lo quiere Salas, toque el balón 46 veces, siendo el quinto jugador con menos toques -por debajo de Ítalo Espinoza (41), Aldair Salazar (42), Oslimg Mora (41) y Patricio Rubio (45), según Opta. Además, Ascues apenas realizó 29 pases con el 65% de precisión y solo uno dentro del área rival, según la data de Conmebol. Son los números que no ve o no quiere ver Mario Salas.

“Según los números, vamos por muy buen camino”, declaró Salas en su conferencia de prensa. Se basa en la posesión y ataque, pero se olvida de que a eso hay que agregarle efectividad. Marcó dos goles, sí, ante un rival que jugaba su tercer partido oficial desde marzo -le hizo dos también en Venezuela-, pero de ese mismo equipo al que le marcó cuatro tantos en dos partidos, recibió cinco.

Hay otros números de los que Salas no debe sentirse orgulloso. En tres partidos que ha dirigido en la Copa Libertadores no ha podido superar a sus rivales. El consuelo de ‘fuimos mejores’ no le suma ahora a un Alianza que necesita puntos, goles, triunfos. Si en la previa el análisis llevaba a que era difícil que Alianza clasifique a los octavos, la realidad también dictó que les era complicado incluso tentar el tercer lugar ante un Estudiantes de Mérida, que no jugaba desde marzo y que los cuatro puntos que suma en la tabla los sumó ante los íntimos.

Salas ha colaborado en la infame estadística de ser el equipo con peor registro de partidos sin ganar: 22 suma Alianza y los últimos tres con el técnico chileno, que tenía dos partidos ante Estudiantes de Mérida -al que no le vamos a restar méritos-, pero al que un Alianza con dos meses de trabajo y un plantel con nombres debía superar.

22 - Alianza Lima 🇵🇪 igualó 2-2 ante Estudiantes de Mérida 🇻🇪 y acumula 22 partidos sin ganar (4E 18D) en #Libertadores ; es la peor racha en la historia del torneo. Debacle. pic.twitter.com/R44ujJA5Pv — OptaJavier (@OptaJavier) October 1, 2020

Y otro número que olvida Salas es que el proyecto de Alianza Lima necesita recursos y estos están en los premios de torneos internacionales. Avanzar a octavos -empresa harto difícil- significaban algo más de un millón de dólares. Ser terceros para clasificar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana representaría 375 mil dólares para las arcas íntimas. A eso se pueden sumar más cifras si se sigue avanzando en el segundo certamen continental. Jugar octavos significaría 500 mil dólares más y llegar a ‘semis’ otros 600 mil. Hoy, hasta ese ‘consuelo’ está lejos. Ganar en Montevideo por dos goles de diferencia y que Estudiantes de Mérida pierda ante Racing en Buenos Aires es la tarea.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Presentan a Sergiño Dest como refuerzo del Barcelona