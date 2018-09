Mario Salas: “La Libertadores todavía se encuentra lejos” | ENTREVISTA

Mario Salas no es una estrella solitaria en La Florida. Su carga motivacional en cada mensaje lo ha acercado a un grupo fortalecido desde lo anímico y consolidado en los resultados. El técnico de Sporting Cristal es un líder futbolístico a quien llaman ‘Comandante’ por citar al Che Guevara en sus arengas sobre el campo. “A nosotros nos alteró el trabajo de toda la semana lo ocurrido ante Alianza. Esto no es algo normal, no nos acostumbremos a esto”, dice aún fastidiado tras el 2-2 en Matute. Con la clasificación a la Libertadores, Salas dice que prefiere dejar este torneo continental en su lista de pendientes. Su sana obsesión es el presente, el Clausura. “Hasta la victoria siempre”, decía el Che. Hacia esa victoria, hacia ese destino es al que Salas quiere volver hoy ante Municipal.



— ¿Se convierte en un inconveniente ver crecer el número de jugadores convocados a la selección?



Con lo que me dices no se puede luchar, ojalá vaya la mayor cantidad de jugadores de Sporting Cristal citados a la selección, porque siempre tener a jugadores representando a su país es un beneficio. Vamos a ver qué sucede en las próximas fechas de octubre y noviembre, pero tenemos que estar preparados como plantel ante esas circunstancias.



— ¿Cristal tiene el mismo lenguaje de juego que la selección?



Somos muy parecidos en algunas cosas. En lo que se propone, en nuestra organización ofensiva privilegiamos el ataque construido, el ‘pressing’ es parte de nuestra concepción de juego defensivo. En lo macro creo que hay más similitudes que diferencias.



— ¿Se ratifica en que el torneo peruano es más competitivo que el chileno?



Dije que el torneo peruano es más exigente que el chileno. Esto de jugar en altura, con equipos poderosos en altura, jugar en la selva de Moyobamba, son situaciones en las cuales uno tiene que adaptarse y ver de qué manera las sacas adelante.



— ¿Pediría que se revise el calendario del torneo peruano?



Creo que da para un análisis el hecho de ver esta cantidad de partidos que hay en el año, considerando las dificultades que tiene cada uno de los clubes con los traslados. Generalmente tú llegas a un lugar en avión, pero después tienes que trasladarte al otro lugar en bus. Entonces hay situaciones que, para mejorar el espectáculo, deberían considerarse.



— ¿Fue difícil aceptar trabajar en el Perú?



Fue muy fácil, no fue difícil. El llamado de Sporting Cristal me llega en un buen momento en el sentido que salgo de la Universidad Católica con un bicampeonato, pero con un último semestre que no fue bueno en base a los resultados. Cuando me llamaron no lo dudé, ya sabía más o menos cómo era el club, sabía lo importante que era y me gustaba esta idea de ir al extranjero a un club grande y ver cómo de alguna forma nos desarrollábamos.



— ¿El momento más difícil de su gestión en Cristal fue sacar a Herrera por indisciplina?



Sí. Dentro pareciera que fue lo más complicado. Pero siempre pensamos que hay prioridades como el reglamento interno del club. La decisión fue difícil por Emanuel, porque entendimos que la situación se daba de manera muy aislada.



— ¿Será muy difícil mantener y reforzar este plantel pensando en la Copa Libertadores?



¿Sabes lo que me pasa con la Libertadores? Siento que está muy lejos todavía a pesar de haber clasificado ya, siento que tenemos objetivos más a corto plazo y que son muy importantes. La energía y el foco no se deben salir aún del Clausura, de lograr el campeonato y, si no es así, jugar una buena final que nos permita ser campeones nacionales. Esos objetivos son anteriores y prioritarios si los comparamos con la Libertadores. Sin duda, saber que estás clasificado genera cosas y nos permite elaborar un proyecto paralelo.



— ¿Haber dirigido en menores en Chile ayudó mucho a que se adapte a Cristal?



Es importante que en mis planteles haya gente joven. Porque la forma de jugar que tenemos, de parar los equipos, nuestro estilo de juego va de la mano con la intensidad. Y eso los jóvenes lo tienen más a flor de piel. En Sporting Cristal se me ha hecho fácil, porque es un club formador.



—Usted dirigía a la Sub 20 de Chile que eliminó del Mundial 2013 a ese Perú que fue la base de la clasificación a Rusia 2018.



Sí, me acuerdo mucho de Flores, Cartagena, Tapia, Polo, Reyna, Benavente, el mismo Guarderas. Ese equipo de mediocampo hacia adelante era un equipo excepcional. Su línea de volantes y delanteros eran de gran nivel.



— ¿Le molesta que le digan ‘Comandante’?



He aprendido a convivir con eso, pero nace de una arenga al finalizar un entrenamiento, que en realidad es un rito que tiene relación con lo que queremos en cada partido. Una de las frases que utilizamos en algún momento fue una oración de Ernesto ‘Che’ Guevara. Por eso me vincularon a él.



— ¿Admira mucho al Che?



No soy un fanático del Che Guevara, sino que su frase me gustó mucho. Al principio no me gustaba que se me estigmatizara con eso o que se me caricaturizara como ‘Comandante’. Eso no iba en relación con lo que yo podía sentir. Quise luchar contra eso, pero al periodismo es muy difícil ganarle.