Hay un nombre en común que se repite en las oficinas de Carlos A. Mannucci y Universitario de Deportes: Yuriel Celi. Va camino a cumplir los 21 años (20 de febrero), pero es uno de los juveniles con más proyección en el fútbol peruano. Por eso en Ate no pierden las esperanzas de tenerlo y el propio jugador sueña con vestirse de crema aunque aún tenga contrato con el cuadro trujillano. De hecho, algunos afirman haberlo visto en la Noche Crema 2023 este último sábado.

El caso de Celi aún no se resuelve, pero en Trujillo parecen no contar más con él. El Comercio se comunicó con Mario Viera, técnico del equipo carlista, para conocer su postura. “Es de conocimiento público que Yuriel Celi en ningún momento se presentó a entrenar. Sí tuvo una reunión con la directiva y es un tema que la dirigencia está resolviendo o ha resuelto”, comenzó diciendo.

Yuriel Celi estuvo presente en la Noche Crema 2023. (Foto: @12CarlosAndres)

“Yuriel no va a pertenecer al proyecto 2023″ , afirmó después, dejando en claro que lo más probable es que el chalaco juegue por la ‘U’ esta temporada. “Sabemos que es un buen jugador, pero acá el que esté en el equipo es porque realmente quiere jugar. En su caso, no fue parte de este proyecto desde el inicio por temas personales y decidieron que hoy no esté en nuestros planes. Ese es un tema ya cerrado”.

Sin Celi, Mannucci pierde peso en ataque. Por eso el cuadro norteño busca reforzarse. “Queremos sumar dos refuerzos en dos posiciones: enganche y delantero”, nos dice el técnico. Aunque no quiere revelar nombres, Raziel García podría ser el apuntado por la directiva carlista para pelear por cupos a torneos internacionales este año, algo que no pudo hacer en 2022.

“ Se está gestionando todo el tema de dos refuerzos más , en el cual, luego que estampen la firma, puedo decir que pertenecen al club, pero, sí, la gestión está muy adelantada de dos chicos que realmente van a ser importantes para completar este plantel y que sea competitivo”, añadió.

García estuvo el año pasado jugando en Deportes Tolima de Colombia y aún mantiene contrato, pero retornaría a la liga nacional a préstamo con opción de compra. El volante, antes de emigrar, la rompió jugando con Cienciano del Cusco e incluso sonó para reforzar a Alianza Lima, el bicampeón del fútbol peruano.

⚽ 𝐏𝐑𝐄𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑

Un triunfo y una igualdad en nuestra visita a @alianzasullana_



🏆 ¡Nos reencontramos este miércoles en la 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐓𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑 para disputar 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 la 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐔𝐏𝐀𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 ante @JuniorClubSA pic.twitter.com/LROM3PKTGv — Club C.A. Mannucci (@camannucci) January 7, 2023

Los refuerzos de Mannucci

Carlos A. Mannucci no tuvo un buen 2022 y peleó por mantener la categoría. Ahora, de la mano de Mario Viera, buscará volver a una competición internacional, tal y como sucedió en la temporada pasada. Por ello, el ‘tricolor’ se viene reforzando de la mejor manera y ha presentado a 10 fichajes.

La mala campaña de los trujillanos se debió a los diversos comandos técnicos que pasaron a lo largo de este año, en total fueron tres. Por ese motivo, aseguraron a Viera, quien hizo una sobresaliente campaña con Alianza Atlético de Sullana.

“Realmente estamos muy contentos con la actitud que pone el equipo en cada trabajo y de ahí, hoy por hoy, ya terminando los dobles horarios y estamos en el periodo competitivo e hicimos una práctica de fútbol con Vallejo, en el Mansiche, a puerta cerrada y luego jugamos con Alianza Atlético. El 11 estamos presentando el plantel con Junior de Barranquilla y el 14 Alianza Atlético nos estará devolviendo la visita en Trujillo” , indicó el entrenador.

ALTAS BAJAS RENOVACIONES Mario Viera (DT) José Carlos Fernández (retiro) Manuel Heredia Maximiliano Amondarán Carlos Neyra Tarek Carranza Gustavo Viera Alexis Cossio Bryan Urrutia Carlos Correa Mathias Llontop Erick Gonzáles Matías Succar Jefferson Portales Alexander Lecaros Erick Perleche Marlon Ruidias Marcelo Gaona Matías Cortave (ARG) Edhu Oliva Joao Villamarín Federico González (ARG) Kevin Ruiz Gerson Valladares Michel Rasmussen