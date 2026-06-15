Marruecos no solo dio la sorpresa en su debut en el Mundial 2026 al empatar 1-1 ante Brasil, sino que también dejó una marca histórica en la Copa del Mundo. El conjunto africano alineó a 10 futbolistas que no nacieron en su territorio, un hecho que llamó la atención a nivel global.

El dato es aún más impactante al considerar que, por momentos del partido, los “Leones del Atlas” llegaron a tener a los 11 jugadores en cancha nacidos fuera de Marruecos, convirtiéndose en la primera selección en lograr algo así en un Mundial.

La mayoría de estos futbolistas nacieron en países europeos como Francia, España, Bélgica y Países Bajos, reflejo de la fuerte diáspora marroquí y de una estrategia consolidada de captación de talento con doble nacionalidad.

Este fenómeno evidencia cómo el fútbol moderno ha evolucionado, donde las raíces familiares y la identidad pesan tanto como el lugar de nacimiento, permitiendo que selecciones como Marruecos compitan al más alto nivel con planteles construidos a nivel global.