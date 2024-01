El nuevo atacante de Sporting Cristal hizo un alto a los trabajos de pretemporada en La Florida para responderle a su ex club, Independiente de Avellaneda, que anunció acciones legales en su contra por un aparente “incumplimiento del contrato”.

“Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago”, dijo el uruguayo en declaraciones a Fútbol Como Cancha de RPP.

“De las cosas técnicas no tengo idea. Mi abogado está al tanto de todo eso. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”, agregó el atacante.

Sus primeros días en Cristal

Por otro lado, Cauteruccio comentó estar muy a gusto en la institución celeste que se prepara para el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson y la fase previa de la Copa Libertadores.

“Estoy a disposición, estoy contento con esta institución que apostó por mí. Estoy entrenando a la orden del técnico. “Con el tema Independiente, hice lo que tenía que hacer”, finalizó.

Cabe mencionar que Sporting Cristal debutará en el campeonato local frente a ADT de Tarma.