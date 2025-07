La mañana de este martes 8 de julio sorprendió a más de un seguidor de Sporting Cristal y del fútbol peruano, pues se anunció que el máximo artillero de la pasada temporada y el goleador celeste de este primer semestre del 2025 dejaba la institución rimense. Diversos medios, locales, argentinos y bolivianos, informaban que el delantero uruguayo de 38 años jugaría por Bolívar de La Paz.

Deporte Total conoció que ‘Caute’ se despidió de sus compañeros en la práctica matutina en La Florida, en el Rímac. Es decir, se entendía que la operación estaba cerrada. No obstante, hasta la noche de este martes, la transacción no ha sido finiquitada. Eso no quiere decir que el fichaje de Cauteruccio por Bolívar se haya caído, sino que se puede resolver en cuestión de horas o días.

En tanto, es importante resaltar que fue el mismo Martín Cauteruccio quien acercó la propuesta de Bolívar a Sporting Cristal y que no se trata de una venta de la institución bajopontina con el club boliviano como se ha venido informando. Las relaciones entre el atacante uruguayo y el equipo celeste son positivas y en La Florida no se han puesto barreras para que ‘Caute’ pueda salir del equipo en busca de un mejor futuro.

La salida de Cauteruccio es un mecanismo de salida con ambas partes llegando a un acuerdo en común, pese a que al uruguayo le restaban aún un año y medio de contrato (diciembre del 2027). Queda claro que Sporting Cristal no ve esta situación de forma negativa porque ve como una oportunidad para refrescar la edad en esta posición y porque tiene un plan sobre la mesa para que no se sienta la ausencia del goleador rimense.

