Martín Cauteruccio, tras varias semanas alejado de las canchas, volvió a la titularidad en Sporting Cristal y anotó en el triunfo celeste sobre Alianza Atlético, con el que los celestes regresan a la punta de la Liga 1 Te Apuesto.

El goleador uruguayo, en diálogo con RPP Deportes, fue consultado sobre una eventual renovación con el club bajopontino y prefirió no asegurar nada sobre el tema.

“Todavía no tengo nada. Eso es algo que se hablará en su momento. Hoy lo que está en mi cabeza es terminar bien el campeonato y lograr el objetivo”, señaló Cauteruccio.

En esa línea, destacó lo feliz que se siente desde su llegada a La Florida y el gran trato que recibe tanto dentro del club como por parte de los hinchas.

“Me encanta. Desde que llegué me he sentido como en casa. Cada día que voy, voy feliz porque la paso bien, hay excelente trato. No tengo más que palabras de agradecimiento”, apuntó.

Martín Cauteruccio, hasta la fecha y pese a perderse varios partidos, ha anotado en la temporada 18 goles con Sporting Cristal.