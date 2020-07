Deportivo Municipal pasa por una situación complicada y los malos manejos dirigenciales generarían un posible retiro del apoyo de Edificaciones Inmobiliarias. Martín Ojeda, ex dirigente del club, habló fuerte contra los actuales directivos y dijo que buscan “beneficios personales” y “quieren vivir del club”.

“El club no es chacra de nadie y no puede ser posible que un directivo tome dinero por el simple hecho que el club le debía. Es una vergüenza que muchos de los pagos no hayan pasado por un plan contable”, declaró en diálogo con Radio Ovación.

Estas declaraciones se dieron en el margen del aniversario 85 del cuadro edil, Ojeda asegurá que no hay un plan B en caso Edificaciones Inmobiliarias desiste de apoyar al club. Y también habló que detrás del equipo hay gente pendiente que sus familiares jueguen.

“Puedo contar porque tengo pruebas que una persona dijo que ‘le di a tal o cual para que mi hijo juegue’ y si no me creen vayan y pregúntenle al comando técnico si no puso a su hijo 10 o 15 minutos para saldar una deuda en la última fecha del campeonato. Si yo quiero que mi hijo sea jugador, lo pongo en una academia pero no me sirvo del club. Yo no tengo nada en contra ni con el hijo, ni con el padre, pero quiero dejar demostrado que en Deportivo Municipal hay directivos que quieren seguir viviendo del club y eso no lo va a permitir la gente que adora estos colores. Creo que decir todas estas cosas ha sido el mejor regalo para mi querido Municipal. A ese que se fue con deuda y quiere volver, hay que investigarlo. Así de simple y claro”, dijo.

