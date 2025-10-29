Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, Universitario de Deportes logró el histórico tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto, pero aún no se garantiza su permanencia en la institución.

Al respecto, uno de las piezas clave en su esquema, el argentino Martín Pérez Guedes, destacó la importancia del estratega uruguayo para los objetivos alcanzados en los últimos años.

“Es la mejor decisión que pudo haber tomado en ese 2023 de la llegada de Fossati. A todos nos gustaría que se quede”, dijo en declaraciones a RPP.

Como se recuerda, tras lograr el título en Tarma, el aún entrenador crema no quiso dar detalles sobre su continuidad, pero dejó en claro que la última palabra la tiene la administración del club.

“Esta es una administración nueva. Creo que lo correcto es darnos un tiempo ambas partes para evaluar lo que cada uno quiere hacer en el futuro. Cuando llegue el momento, ellos decidirán”, dijo en declaraciones a la prensa.

Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

