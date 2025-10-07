Universitario tiene todo para quedarse con el Torneo Clausura y lograr el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto, pues ha ampliado su ventaja sobre su más cercano perseguidor, Cusco FC.

El equipo de Jorge Fossati mantiene una importante regularidad con piezas clave como el mediocampista argentino Martín Pérez Guedes, quien destacó la competitividad en el plantel crema.

“Este 2025 tenemos un plantel más extenso, con jugadores que cualquiera puede ser titular. Si bien entran 11 al campo, se han hecho rotaciones y todos han aportado desde el lugar que les tocó, y eso es importante”, dijo el futbolista de 34 años.

En esa línea, se refirió a su regularidad en las últimas temporadas, pues pese al paso de varios entrenadores, se han mantenido como titular, con protagonismo en los títulos de la ‘U’.

“Estoy tranquilo por el granito de arena que aporto para el equipo, son partidos muy duros los que venimos disputando. Estoy satisfecho con lo que le vengo dando al club”, apuntó.

