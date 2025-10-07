Universitario tiene todo para quedarse con el Torneo Clausura y lograr el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto, pues ha ampliado su ventaja sobre su más cercano perseguidor, Cusco FC.
LEE TAMBIÉN: Administrador de Alianza Lima: “Es momento de pasar del discurso a la acción en el club”
El equipo de Jorge Fossati mantiene una importante regularidad con piezas clave como el mediocampista argentino Martín Pérez Guedes, quien destacó la competitividad en el plantel crema.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Este 2025 tenemos un plantel más extenso, con jugadores que cualquiera puede ser titular. Si bien entran 11 al campo, se han hecho rotaciones y todos han aportado desde el lugar que les tocó, y eso es importante”, dijo el futbolista de 34 años.
MIRA: Jean Ferrari sobre elección del nuevo entrenador: “He tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas”
En esa línea, se refirió a su regularidad en las últimas temporadas, pues pese al paso de varios entrenadores, se han mantenido como titular, con protagonismo en los títulos de la ‘U’.
“Estoy tranquilo por el granito de arena que aporto para el equipo, son partidos muy duros los que venimos disputando. Estoy satisfecho con lo que le vengo dando al club”, apuntó.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC