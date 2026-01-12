El jugador de Universitario, Martín Pérez Guedes señaló que en tienda crema se encuentran haciendo una “linda temporada”, de la mano del nuevo técnico Javier Rabanal, y sobre todo poco a poco se están adaptando a su forma de trabajo.

“La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el profe, adaptándonos a la nueva idea”, dijo a los medios tras los entrenamientos de la ‘U’ en Campo Mar.

Sobre los nuevos fichajes, el mediocampista sostuvo que “son buenos chicos” y que seguramente van a aportar cosas importantes al equipo.

“Cada año tiene su particularidad, poco a poco se van haciendo más difíciles los torneos, los demás equipos se están reforzando también, creo que va a ser un año duro”, finalizó.

La ‘U’ jugará tres amistosos en esta pretemporada, los dos primeros a puerta cerrada contra Sport Boys y Melgar; y el último contra la U. de Chile con público. El encuentro se llevará a cabo el día de la ‘Noche Crema 2026′, el 24 de enero en el estadio Monumental.