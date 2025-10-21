En esa línea, el atacante de Universitario dijo que el rápido empate parcial de Ayacucho FC los puso un poco nerviosos. (Foto: El Comercio)
En esa línea, el atacante de Universitario dijo que el rápido empate parcial de Ayacucho FC los puso un poco nerviosos. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

fue el artífice del primer grito de gol de los hinchas de , en la victoria ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

LEE TAMBIÉN: Franco Velazco: “La garra está en el ADN de la ‘U’. Estábamos con un jugador menos y, pese a ello, logramos el triunfo en un partido muy difícil”

Sin embargo, no fue la mejor presentación de la ‘U’ y así lo reconoció el atacante argentino, nacionalizado peruano, al finalizar las acciones.

Jasson Curi Chang

“El equipo dio todo, siempre, hasta el final. Por ahí nos juega en contra las ansias de querer ganar el partido rápido, pero el partido dura 90 minutos y se dio que ganemos al final”, declaró ante la prensa.

MIRA: Jorge Fossati y la autocrítica tras ajustada victoria de Universitario: “Nos faltó tener la cabeza en su lugar”

“A esta altura del torneo los equipos se están jugando muchas cosas y, por suerte, pudimos concretar el segundo gol”, añadió.

DECLARACIONES DE PÉREZ GUEDES

Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas vencieron a Ayacucho FC que llegó al empate parcial con anotación de Juan Lucumí.

El próximo encuentro de la ‘U’ será el jueves 23 de octubre ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

