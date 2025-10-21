Martín Pérez Guedes fue el artífice del primer grito de gol de los hinchas de Universitario, en la victoria ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Sin embargo, no fue la mejor presentación de la ‘U’ y así lo reconoció el atacante argentino, nacionalizado peruano, al finalizar las acciones.

“El equipo dio todo, siempre, hasta el final. Por ahí nos juega en contra las ansias de querer ganar el partido rápido, pero el partido dura 90 minutos y se dio que ganemos al final”, declaró ante la prensa.

“A esta altura del torneo los equipos se están jugando muchas cosas y, por suerte, pudimos concretar el segundo gol”, añadió.

DECLARACIONES DE PÉREZ GUEDES

¡COMPLICADO! Martín Pérez Guedes ⚽️, volante de Universitario 🟠: “Fue un partido duro ante un rival que se está jugando muchas cosas. El equipo dio todo hasta el final”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/Qpdm3pSTgQ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 21, 2025

Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas vencieron a Ayacucho FC que llegó al empate parcial con anotación de Juan Lucumí.

El próximo encuentro de la ‘U’ será el jueves 23 de octubre ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

