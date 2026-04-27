Resumen

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Universitario de Deportes agrava su crisis tras nueva derrota y Martín Pérez Guedes envía un mensaje directo a la hinchada crema. Foto: X/@JaxLatinMedia
Universitario de Deportes agrava su crisis tras nueva derrota y Martín Pérez Guedes envía un mensaje directo a la hinchada crema. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

La actualidad de Universitario de Deportes sigue siendo compleja tras una serie de malos resultados. La reciente derrota 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 profundizó la crisis deportiva. En ese contexto, uno de los referentes del plantel, Martín Pérez Guedes, salió al frente para enviar un mensaje directo a la hinchada crema.

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