La actualidad de Universitario de Deportes sigue siendo compleja tras una serie de malos resultados. La reciente derrota 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 profundizó la crisis deportiva. En ese contexto, uno de los referentes del plantel, Martín Pérez Guedes, salió al frente para enviar un mensaje directo a la hinchada crema.

El mediocampista asumió la responsabilidad del momento que atraviesa el equipo y ofreció disculpas a los hinchas del club, quienes han mostrado su malestar tras los últimos resultados. “Pedirle disculpas y decirles que el grupo lo está dando todo y que vamos a seguir metiéndole y darle la vuelta a los malos resultados”, expresó el jugador.

Autocrítica dentro del plantel

Pérez Guedes dejó en claro que el grupo es consciente de su rendimiento y que existe una evaluación interna constante para corregir errores. “No nos ha salido bien las cosas, pero este grupo es bastante autocrítico y vamos a seguir para adelante”, afirmó, reflejando la intención de revertir la situación a corto plazo.

El cambio en la dirección técnica responde directamente a los resultados negativos en el torneo local y en el plano internacional. Este escenario obliga al plantel de Jorge ‘Coco’ Araujo a adaptarse rápidamente a nuevas ideas y recuperar la confianza en un momento decisivo.

El último tropiezo ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental no solo significó la pérdida de puntos importantes, sino también un golpe anímico para el grupo. El equipo crema no ha logrado sostener regularidad, lo que ha generado preocupación tanto en la interna como en su hinchada, que al término del último encuentro pidió la salida del director deportivo, Álvaro Barco.

Pese a la situación adversa, Pérez Guedes insistió en que el equipo no bajará los brazos y seguirá trabajando para devolverle alegrías a su gente.

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