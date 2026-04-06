Por Redacción EC

En el programa “Juego en Corto”, emitido por el YouTube de Depor, Martín Pérez Guedes se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero tras el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 ante Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El mediocampista fue el autor del único gol del clásico y también protagonista fuera del campo por su respuesta a las opiniones del delantero blanquiazul.

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