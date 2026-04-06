En el programa “Juego en Corto”, emitido por el YouTube de Depor, Martín Pérez Guedes se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero tras el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 ante Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El mediocampista fue el autor del único gol del clásico y también protagonista fuera del campo por su respuesta a las opiniones del delantero blanquiazul.

Durante su participación en el programa “Juego en Corto”, el futbolista crema fue consultado por las palabras de Guerrero, quien había dejado su análisis del encuentro. Pérez Guedes evitó polemizar, aunque dejó en claro su postura respecto a lo ocurrido en el terreno de juego.

“Es la opinión de Paolo, cada uno puede opinar y también ver de cierta forma el partido. Él tuvo esa sensación y nosotros tuvimos otra sensación, creo que a lo largo del partido creo que fuimos superiores. Cada uno puede opinar, es libre y tendrá su visión. A nosotros no nos afecta esas cosas y nos enfocamos en lo que podamos dar dentro del campo”, expresó el volante.

Con este resultado, Universitario sumó tres puntos importantes en el clásico del fútbol peruano y reafirmó su buen momento en el campeonato. Mientras tanto, las declaraciones posteriores siguen alimentando el análisis de un partido que dejó tanto repercusiones deportivas como mediáticas.