En declaraciones posteriores, Pérez Guedes contó cómo fue aquella conversación con el entrenador y explicó las razones personales que lo llevaron a tomar una decisión definitiva sobre su futuro.
Cúper pensó que Pérez Guedes se iba a otro club
El exfutbolista relató que tuvo una conversación con Cúper para explicarle personalmente que había decidido retirarse. Sin embargo, el entrenador interpretó inicialmente que su salida significaba un cambio de club.
“Sí, o sea, él pensó que yo no me retiraba, o sea, que me iba del club, pero que no me retiraba”.
De esta manera, Pérez Guedes reveló que Cúper no esperaba que su decisión fuera ponerle fin a su etapa como futbolista profesional.
Pérez Guedes priorizó a su familia
El argentino explicó que tomó la decisión con tranquilidad y que intentó asumirla de la mejor manera, pese a que dejar el fútbol no fue sencillo.
“Pero no, lo tomé de la mejor manera, o sea, a ver. Pues los jugadores van a seguir pasando siempre, o sea, así uno se va, otro se queda, van a venir jugadores”.
Pérez Guedes también reconoció que le generó tristeza despedirse en un momento en el que el equipo no había conseguido alcanzar los objetivos que se había planteado durante el Torneo Apertura.
🎙️Martín Pérez Guedes: "El profe Cúper no me creyó que me retiraba, él creía que me iba a otro club".#HablemosDeMAX