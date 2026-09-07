Martín Pérez Guedes explica por qué decidió retirarse: “Tenía mi deseo de estar con él, con mi familia”. Foto: Universitario
Martín Pérez Guedes explica por qué decidió retirarse: “Tenía mi deseo de estar con él, con mi familia”. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Martín Pérez Guedes decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional y, al comunicarle su decisión a Héctor Cúper, se encontró con una reacción que no esperaba. El técnico argentino inicialmente pensó que el volante dejaría el club para continuar su carrera en otro equipo, pero no que había tomado la determinación de retirarse.

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