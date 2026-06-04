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Martín Pérez Guedes habla sobre su salida de Universitario (Foto: L1MAX)
Martín Pérez Guedes habla sobre su salida de Universitario (Foto: L1MAX)
Por Redacción EC

La salida de Martín Pérez Guedes de Universitario de Deportes sorprendió a los hinchas cremas. Sin embargo, lejos de responder a cuestiones deportivas o desacuerdos internos, el volante argentino decidió explicar que la razón principal estuvo vinculada a su familia y al impacto emocional que generó vivir separado de sus seres queridos.

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