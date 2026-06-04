La salida de Martín Pérez Guedes de Universitario de Deportes sorprendió a los hinchas cremas. Sin embargo, lejos de responder a cuestiones deportivas o desacuerdos internos, el volante argentino decidió explicar que la razón principal estuvo vinculada a su familia y al impacto emocional que generó vivir separado de sus seres queridos.

Después de días de especulación, el futbolista contó cómo comenzó el proceso que terminó definiendo su desvinculación.

Pérez Guedes reveló que la conversación familiar inició el año pasado, cuando él y su esposa evaluaban dónde continuarían la educación de sus hijos y qué estilo de vida querían ofrecerles.

“En el último tiempo queríamos darle otro estilo, otro estilo de vida, darle un lugar donde ellos se sientan cómodos y puedan desenvolverse mejor. Nosotros somos de pueblo, o sea, de una ciudad muy chica; por eso el año pasado ya estaba con la duda de si los anotábamos allá en el colegio o no”.

Familia de Martín Pérez Guedes lo acompañó en este último momento emotivo (Foto: @universitario)

La decisión terminó inclinándose por priorizar la estabilidad familiar, incluso si eso implicaba afrontar varios meses lejos de ellos.

El costo de vivir solo en Perú

El mediocampista explicó que acordó inicialmente permanecer seis meses separado de su familia para evaluar cómo se sentía en esa dinámica. Sin embargo, el proceso terminó siendo más complejo de lo esperado.

“Finalmente anotamos a nuestros hijos en la escuela de allá y bueno, dije: ‘yo veré cómo me va estos seis meses solos para ver cómo me siento’. Lo mismo le dije a Franco Velazco, que nunca había estado tanto tiempo solo, la verdad”.

La distancia terminó afectándolo profundamente y fue determinante para tomar una decisión definitiva. “Fue algo que me costó mucho, la verdad. Era duro llegar a mi casa, el lugar donde había estado dos o tres años, y no ver a mis hijos; pero bueno, creo que por algo pasan las cosas”.

El legado de Pérez Guedes en la ‘U’

Más allá de las razones personales, el cierre de su etapa marca el final de un ciclo exitoso en Universitario. Durante tres años y medio, Pérez Guedes se consolidó como una pieza importante dentro del plantel crema y fue protagonista en uno de los periodos más exitosos del club.

Los números lo respaldan: disputó 126 partidos, marcó 18 goles y dejó huella tanto en torneos locales como internacionales.

Martín Pérez Guedes. Foto: Universitario

Además del rendimiento deportivo, su liderazgo dentro del vestuario y conexión con la hinchada terminaron convirtiéndolo en uno de los futbolistas más valorados del plantel crema.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras vencer 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a competir el viernes 12 de junio cuando enfrente a Pirata FC por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se jugará desde las 8:00 p.m. en el Estadio Mansiche.

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