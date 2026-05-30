Resumen

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¡Emotivo momento! Pérez Guedes se despidió entre lágrimas del Universitario vs Sport Huancayo. (Foto: GEC)
¡Emotivo momento! Pérez Guedes se despidió entre lágrimas del Universitario vs Sport Huancayo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Martín Pérez Guedes rompió en llanto al momento de su salida del Universitario de Deportes vs Sport Huancayo. El futbolista crema fue cambiado casi al final del segundo tiempo y no pudo contener la emoción tras abandonar el campo de juego en el Estadio Monumental.

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