Martín Pérez Guedes rompió en llanto al momento de su salida del Universitario de Deportes vs Sport Huancayo. El futbolista crema fue cambiado casi al final del segundo tiempo y no pudo contener la emoción tras abandonar el campo de juego en el Estadio Monumental.

Las cámaras de Liga 1 Max captaron el instante en el que Péres Guedes dejó la cancha. El volante besó el césped antes de salir y corrió a un lado del campo para permitir el ingreso de Jorge Murrugarra. Sin embargo, las lágrimas humedecieron sus ojos y se quebró.

Con las manos en el rostro, Pérez Guedes rompió en llanto en lo que fue su último partido con la U. El argentino dejará el cuadro crema, donde hizo historia al consagrarse tricampeón del fútbol peruano y siendo uno de los mejores jugadores.

Pérez Guedes recibió el cariño de los hinchas, quienes lo despidieron entre aplausos. El técnico Héctor Cúper también lo abrazó y le dejó un mensaje que solo él sabe. Sin duda, fue la noche del argentino, quien ahora tomará otro rumbo en su carrera.

😭 MARTÍN PÉREZ GUEDES AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS



El jugador argentino besa la cancha del Monumental 🏟️#Universitario 2-1 #SportHuancayo



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