Universitario de Deportes igualó 0-0 frente a Nacional de Uruguay en Montevideo por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que marcó el debut oficial de Héctor Cúper en el banquillo crema. Los ‘cremas’ mostraron orden defensivo y momentos de buen juego, pero careció de contundencia en los últimos metros.

¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.



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La ocasión más clara del encuentro llegó en el tiempo añadido, exactamente a los 94 minutos, cuando Martín Pérez Guedes tuvo en sus pies la posibilidad de darle un triunfo valioso a Universitario. El volante recibió un gran pase de Sekou Gassama que lo dejó en una posición inmejorable frente al arco rival.

Sin embargo, en el momento decisivo, Pérez Guedes no logró definir con precisión y su remate se fue desviado, desatando la incredulidad tanto de sus compañeros como del comando técnico. La jugada terminó siendo la más clara del partido y dejó la sensación de que el conjunto crema pudo llevarse algo más que un empate de su visita a Montevideo.

Con este resultado, Universitario suma un punto importante fuera de casa, aunque con el sinsabor de no haber aprovechado una oportunidad clara en los instantes finales. Ahora, el equipo de Cúper deberá enfocarse en la última jornada de la fase de grupos, donde se jugará sus opciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.