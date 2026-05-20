Por Redacción EC

Universitario de Deportes igualó 0-0 frente a Nacional de Uruguay en Montevideo por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que marcó el debut oficial de Héctor Cúper en el banquillo crema. Los ‘cremas’ mostraron orden defensivo y momentos de buen juego, pero careció de contundencia en los últimos metros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.