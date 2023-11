Martín Rodríguez, exjugador de Universitario, se pronunció ante la final de la Liga 1 Betsson señalando que el cuadro crema deberá asegurar su triunfo este sábado ante Alianza Lima en el Monumental. Indicó que José Rivera tendrá que hostigar a los defensas blanquiazules para poder obtener el título del torneo. | Más noticias de la Liga 1 Betsson.

“Creo que este clásico va a ser más agresivo, más dinámico. Creo que las mejores oportunidades en el último partido las tuvo la ‘U’ cuando entró Valera, Rivera también es un jugador de características de garra y así es como se tiene que hostigar a los defensas de Alianza, necesitamos un jugador aguerrido”, dijo en diálogo con Radio Ovación.

También mencionó que él alinearía de titular a Alex Valera junto con José Rivera con el fin de buscar a Alianza Lima, ya que “tiene buenos delanteros”.

“Tenemos que salir a proponer y ganar el partido, hacer los goles que se puedan y después ir a Matute a hacer un partido más tranquilo. En tu cancha tienes que asegurar, con tu gente, con tu hinchada”, agregó.

Rodríguez aprovechó en cuestionar que la decisión de Juan Reynoso de no darle minutos a Oliver Sonne en los partidos de la selección peruana ante Chile y Argentina. Asimismo, señaló que el DT no debería convocar a jugadores lesionados.

“Son cosas que no entiendo, yo como futbolista y que sé cómo se maneja todo, no puede ser posible que traigan a un jugador del extranjero para que lo dejen en banca y en la siguiente fecha no salga en lista. Él está en una liga competitiva, el biotipo de jugador, la rapidez, dale la oportunidad”, resaltó.

“No puede ser que Callens y Tapia estén sentados, si están lesionados que no salgan en lista. Hay gente que debería estar jugando y está sentada. ¿Cuesta tanto darle oportunidad a Christopher Olivares? ¿no puede estar Pacheco?”, aseguró.