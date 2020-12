Conforme a los criterios de Saber más

Si regresamos al 31 de enero, fecha en que Perú perdió ante Bolivia y quedó fuera del Preolímpico, no guardamos un buen recuerdo de la bicolor Sub 23 luego de tres derrotas en cuatro partidos. Muy lejos del cuadrangular final, las críticas fueron feroces, como en casi todos los veranos con las selecciones menores, pero sus integrantes supieron levantarse.

Solo en los Play Off de la Liga 1, siete futbolistas del equipo de ‘Ñol’ Solano dijeron presente y fueron protagonistas, pese a no ser mayores de 23 años. Es más, podemos sumar también a Martín Távara, quien quedó fuera de la lista final por problemas ajenos al fútbol. Contando al zurdo, son cinco de Sporting Cristal y tres de Ayacucho FC.

Justo es Távara el más destacado con la camiseta celeste de ese grupo. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 es el dueño de los balones parados y pases largos en su equipo. Con 21 calendarios, espera llegar al extranjero como Fernando Pacheco, cómplice suyo en selecciones menores y en Sporting Cristal, que a inicios de año fue transferido al Flumimense.

Gianfranco Chávez (22), capitán de Perú en el título del Sudamericano Sub 15 de 2013, defiende como si fuera un veterano. Un año mayor que Távara, el joven central anotó el primer gol de Sporting Cristal en la final. Más allá de algún problema en el mano a mano, que se mejora con el tiempo, demuestra que será tarde o temprano un gran líder en la última línea.

Renato Solís (22) fue la gran apuesta de Sporting Cristal en 2020. El arquero, quien también formó parte del Sudamericano Sub 15 de 2013, le ganó el puesto a seleccionado Álvarez y no lo dejó más. Hay que regresar 16 años atrás para encontrar al último golero rimense de 22 años en una final, quien fue Erick Delgado en 2004 ante Alianza Lima.

Martín Távara también jugó en la selección peruana Sub 17 y dos veces en la Sub 20 por el Sudamericano. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

Cuestionado por muchos, sus ocho goles en la Liga 1 le dan mucha ‘espalda’ a Christopher Olivares (21). Hace poco, Roberto Mosquera lo ubicó por fuera, como en la bicolor medallista olímpica en Nankín 2014, y mejoró. Kevin Sandoval (23) aún lucha por ganarse un lugar, más allá que es una primera pieza de racambio. En la ‘U’ no hay ninguno del plantel Sub 23 de esta temporada.

- A UN PASITO -

Ayacucho FC fue la gran revelación del torneo con Ángel Zamudio (23) como uno de sus protagonistas. Empezó el año aceptando que Exar Rosales (compañero de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en la selección Sub 17 de 2001) sería titular, pero una serie de imprudencias del experimentado arquero lo llevaron al titularato. Su consagración fue en la definición por penales ante los celestes, en las que atajó dos.

Zamudio no tapó ningún partido en el Preolímpico, así como en el Sudamericano Sub 20 de 2017 o Juegos Panamericanos 2019. Jorge Murrugarra (23) fue la gran apuesta de Gerardo Ameli y por eso era habitual titular en los ‘Zorros’. Una roja terminó con su temporada de manera prematura. Luis Carranza (21) aportó con un trabajo silencioso.

Ángel Zamudio descendió el año pasado con Ayacuchoa FC. (Foto: FPF)

- AL EXTERIOR -

Antes del Preolímpico, una noticia movió el verano. Fernando Pacheco (21) había firmado por el Fluminense del Brasileirao. Su debut se dio un mes antes de la pandemia por el COVI-19 en esta parte del mundo. En pleno estado de emergencia, Aldair Fuentes (22) dejó Alianza Lima para jugar en el Fuenlabrada español. Yuriel Celi (18) estuvo cera de ir a Racing de Avellaneda, acuerdo que nunca se cerró.

Marcos López (21) era el único de la reciente Sub 23 que ya había jugado en el exterior y formar parte de un equipo del extranjero. El lateral ya estaba en el San Jose Earthquakes de la MLS. Kevin Quevedo (23) no entró a la lista final, aún así el Goias brasileño contó con sus servicios. No está de más recordar que Kluiverth Aguilar (17) será jugador del City Group una vez cumpla 18 años en 2021.

Plantel selección peruana Sub 23 de 2020 (*) No entraron a la lista final del Preolímpico

Finalistas en Liga 1 Sporting Cristal: Gianfranco CHÁVEZ, Christopher OLIVARES, Kevin SANDOVAL, Renato SOLÍS, Martín TÁVARA (*)

Llegaron al Play Off Ayacucho FC: Luis CARRANZA, Jorge MURRUGARRA, Ángel ZAMUDIO

Juegan en el exterior Aldair FUENTES - Fuenlabrada (ESP), Marcos LÓPEZ - San Jose Earthquakes (USA), Fernando PACHECO - Fluminense (BRA), Kevin QUEVEDO (*) - Goias (BRA)

También formaron parte Kluiverth AGUILAR - Alianza Lima, Eduardo CABALLERO - D. Municipal, Dylan CARO - Alianza Lima, Yuriel CELI - Academia Cantolao, Jairo CONCHA - U. San Martín, Sebastián GONZÁLEZ - U. San Martín, Jordan GUIVIN - U. San Martín, José LUJÁN - U. San Martín, Jesús PRETELL - FBC Melgar, Eduardo RABANAL - FBC Melgar, Marco SARAVIA - Cusco FC, Pedro YNAMINE - U. San Martín, Franco MEDINA (*) - Alianza Lima