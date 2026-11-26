El futuro de Martín Távara finalmente quedó definido. El mediocampista peruano fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de Petro de Luanda, uno de los clubes más importantes de Angola, que confirmó su incorporación mediante una publicación en sus redes sociales.

El propio jugador también se pronunció tras concretarse su llegada al conjunto africano. A través de un video compartido por su nueva institución, expresó su entusiasmo por afrontar este desafío fuera del Perú.

“Feliz de unirme a la familia Petro. Daré todo por este club, ganaremos las competiciones nacionales e iremos por la Liga de Campeones de África”, manifestó el volante nacional.

De esta manera, Távara inicia una nueva etapa en su carrera profesional luego de cerrar su ciclo en Sporting Cristal, equipo en el que se formó y con el que disputó gran parte de su trayectoria futbolística. Su salida fue confirmada por la institución celeste, que le dedicó un emotivo video de despedida en sus redes sociales.