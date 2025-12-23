Se queda. Sporting Cristal oficializó la renovación de Martín Távara por toda la temporada 2026. El club ‘celeste’ va consolidando su plantel en un año donde afrontarán la Liga 1 y la segunda fase de la Copa Libertadores.

El club lo anunció a través de sus redes sociales. De esta manera, el canterano de 26 años se queda un año más tras mostrar una de sus mejores versiones.

“¡Por más jugadas y goles decisivos! Nuestro canterano Martín Távara extendió su contrato para jugar en Sporting Cristal durante la temporada 2026”, publicó el club ‘rimense’.

En la temporada 2025, Távara disputó 40 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en donde anotó 10 goles y brindó 6 asistencias.