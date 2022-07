LEE TAMBIÉN | Las explicaciones a las palabras sobre su renovación y la de Ricardo Gareca

Para analizar lo que fue nuestra participación la Copa América y en dónde estamos parados a nivel continental conversamos con dos especialistas. Más análisis y menos hate innecesario.

Ximena Estrada es cofundadora de Equility Sports Management, una agencia de representación y marketing de fútbol femenino que se enfoca en trabajar con jugadoras consolidadas, con el objetivo de buscarles las mejores condiciones posibles de trabajo. De esta manera, Ximena trabaja mano a mano con Stephanie Vásquez, Fabiola Herrera, Sandra Arévalo, Maryory Sánchez, Naomi Martínez, integrantes de la Selección Absoluta. Por su parte, María Fe Serra es también cofundadora de Talenta, una agencia de representación de futbolistas femeninas que tiene como propósito el desarrollo integral de las jugadoras desde temprana edad. Representa a la arquera Silvana Alfaro, actual jugadora de Racing de Argentina, que también formó parte del plantel en la Copa América, en Colombia. Serra, además, integra el consejo editorial de la revista digital Sudor.

Ambas conocen la realidad del fútbol femenino en el Perú, han seguido cada uno de los partidos del equipo dirigido por Conrad Flores y, por tanto, nos darán su punto de vista. Desde abajo solo se puede mirar hacia arriba. Aprender, corregir y superar debe ser la consigna. Pero sobre todo entender por qué no se les puede medir con la misma vara que a los varones.

Ximena Estrada: “Todo se sintió muy improvisado en esta Copa América”

—¿Se puede hablar de mejoras en el fútbol femenino peruano en los últimos años? Si las hay, ¿cuáles han sido?

La televisación. La visibilización del fútbol femenino en el Perú ha sido clave para que haya una mayor inversión en los clubes y en la organización del 2019 al 2022. Se nota el crecimiento. Este año, además, las personas han podido ir al estadio a ver los partidos. Tienes clubes como Universitario y Alianza que han puesto a disposición sus canchas principales para el equipo femenino y todo eso suma. Otra mejora ha sido la gestión de los clubes. Siempre destaco la gestión de Sisy Quiroz en Alianza Lima. Tienen contratos profesionales, y el año pasado trajeron jugadoras de afuera para competir en la Copa Libertadores. Algo no menor es que marcas deportivas como Puma, Nike, Adidas empiezan a tener contratos con las jugadoras como pasa con los hombres.

¡ Muy felices de darle la bienvenida a #Adidas como patrocinador de @Fabiolahz17, Nahomi Martinez y Anais Vilca! Este acuerdo se convierte en el primer auspicio oficial de nuestras 3 jugadoras. ¡En Equity seguimos trabajando por el desarrollo del fútbol femenino, vamos por más! pic.twitter.com/PsIs4y4YlD — Equity (@EquitySportsFut) March 4, 2022

—¿Qué análisis te deja esta participación de la Selección Femenina en la Copa América donde no solo no se pudo sumar ningún punto, sino que tampoco se pudo anotar ningún gol?

Creo que la participación de nuestra selección en la Copa América es el resultado de toda la gestión que ha estado teniendo la Federación y la poca preparación del equipo. Este equipo de Mayores empieza en el 2019 con los Juegos Panamericanos. Al tener el cupo directo por ser anfitriones hace que la Federación forme una selección absoluta. Contrataron un entrenador de fuera, y se hizo un trabajo de scouting. Pese a no clasificar, se evidenció una mejor estrategia de juego. Esa selección iba a ser la base de esta Copa América. A finales del año pasado, no es un secreto pero hubo problemas con el entrenador y éste termina saliendo del cargo. La Federación ahí en vez de buscar un reemplazo con experiencia, nombra a un técnico interino (Conrad Flores) que tenía experiencia en menores pero no en femenino. Y luego lo formalizan. No solo como el entrenador de la selección de mayores, sino de la sub-16 y sub-20.

—¿Por qué eso ha sido un problema?

Si tienes un mismo entrenador y un mismo comando técnico para tres selecciones, la selección de mayores tendrá menos microciclos que las otras selecciones del continente y al final saldrás a la cancha en desventaja. Conrad Flores llegó a cambiar una idea de juego que ya se tenía y ha sido evidente en estos partidos. Las chicas no se acomodaron y terminaron cometiendo muchos errores.

—¿Crees que el trabajo de la Federación de traer jugadoras del extranjero a la Selección fue un acierto?

No pasaba antes, pero no es la solución. Las trajeron para el último microciclo, para los únicos amistosos que tuvieron y eran chicas que no se conocían entre ellas ni con las jugadoras que ya estaban en el equipo. Todo se sintió muy improvisado en esta Copa América. La Copa América no era un escenario para probar los sistemas de juego que podían funcionar o no, se tenía que llegar con una idea clara. Pero todo fue muy apurado y tratando de resolver sobre la fecha. Sin duda, no hubo una correcta preparación.

—Tantas malas decisiones no podían llevarnos a un mejor destino...

Si bien estoy muy triste y decepcionada de lo que ha pasado en esta Copa América, creo que esta es una forma de visibilizar la realidad del fútbol femenino en el Perú. Muchas cosas se pudieron hacer de una manera diferente: la preparación, los microciclos, el contar con un entrenador con experiencia en fútbol femenino. Trajeron jugadoras de fuera que nunca jugaron, entonces, uno se pregunta: ¿para qué las trajeron?

—Maryory Sánchez, la arquera de la selección, tuvo que pagar los platos a pesar de tener un gran rendimiento en Colombia...

Para mí la posición de la arquera es la más difícil, porque es la que recibe los goles. Al final la gente no se acuerda de si evitó que seis goles sino que le metieron dos y perdieron el partido. Hay que entender que el fútbol es un juego colectivo y no se puede culpar a una jugadora solamente, son un equipo. Creo que la participación de Maryory no ha sido mala, sino buena dentro de todo, ha tenido grandes atajadas y muy pocos errores. Se nota que está en un buen momento y viene de tener una temporada increíble en Colombia.

Hoy se disputó la fecha 16 de la liga femenina colombiana 🇨🇴 donde se enfrentaron Llaneros FC vs Millonarios FC. Ambos arcos fueron defendidos por dos grandes arqueras peruanas, Fiorella Valverde y Maryory Sanchez.



Que lindo es ver como el futbol femenino🇵🇪 sigue creciendo. pic.twitter.com/OyyOmJzzoD — Ximena Estrada (@ximenaestradalr) May 4, 2022

—¿Crees que las chicas pudieron jugar mejor?

Pienso que la frustración del equipo ha sido obvia. Nosotros vemos desde fuera lo que ellas viven desde el vestuario donde no se sintieron cómodas con el planteamiento de los partidos y la preparación en general. Creo que ellas sabían que podían hacerlo mejor. Eran conscientes que era un grupo difícil, pero fueron con la convicción de competir. La desilusión es bastante grande.

—Tras esta Copa América, ¿cómo harán para volver a sus clubes y seguir jugando?

Esto es algo que yo siempre les digo cuando hablo con ellas: no se queden con los malos resultados, tienen que seguir adelante. Si las chicas se quedan enganchadas en lo que pasó en la Copa América, no van a poder seguir creciendo de forma individual y desarrollándose en sus clubes. Para mí esta es una oportunidad para ellas de poder exigir un cambio de condiciones para la selección.

—¿Qué aprendizaje nos deja Colombia 2022?

La situación no es la misma que hace 10 años, pero el problema es que no evolucionamos al mismo ritmo de los demás países de Sudamérica. Al final la Selección es el punto de referencia para los clubes internacionales y ha quedado en evidencia que el nivel del fútbol peruano femenino no está a la par de Sudamérica.

La peor participación de Perú🇵🇪 en la historia de #CopaAmericaFemenina, única sin goles a favor, segunda con más goles en contra, segunda sin puntos y suma 18 partidos seguidos sin ganar



Esto no es casualidad y los responsables en buscar una solución, ya deben tenerla. Es hora. pic.twitter.com/Siz4vuCNUf — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) July 22, 2022

—¿Crees que alguna dudará de seguir defendiendo a la selección?

Algo que tiene el fútbol femenino y no es negociable con el masculino es que con lo que ganan las chicas tienen que tenerle mucho amor al fútbol para seguir adelante. Todavía en el femenino se mantiene esa pasión por jugar y representar a la selección. Yo no creo que ninguna de las jugadoras dude en querer jugar por la selección. Hasta se ponen nerviosas en cada convocatoria. El nivel de la selección hoy no es competitivo, pero igual es una vitrina.

María Fe Serra: “un mes de buen trabajo no va a solucionar 30 años de trabajo incipiente”





—¿Dirías que en estos últimos años hubo una mejora en el fútbol femenino del país?

Innegablemente hay una mejora. El hecho de que hayan derechos televisivos ha sido muy importante porque le ha dado dinero a los clubes. Ahora tenemos muchas chicas que juegan en el extranjero. Las chicas de la ‘U’ juegan en el Monumental y las chicas de Alianza en Matute que eran cosas que antes no se daban. En la actualidad el club modelo es Alianza Lima, con la contratación de Sisy Quiroz como gerenta. Una persona muy preparada que entiende mucho a nivel integral el fútbol femenino. Por otro lado, Universitario ha sido el primer club en fichar a una chica del extranjero. Ahora las chicas tienen dónde entrenar, y les están dando trabajos en las divisiones menores de los clubes porque entienden que las chicas necesitan un trabajo adicional y si es ligado al fútbol, mucho mejor. Eso sí, se necesitan especialistas. El fútbol femenino necesita de entrenamientos específicos pensados para las chicas, no se puede repetir lo mismo que se hace con los hombres.

—Nuestra mejor jugadora de la Liga local, Adriana Lúcar renunció a la Selección junto a Miryam Tristán por problemas con el anterior entrenador, el brasileño Doriva Bueno. ¿Estas bajas pudieron evitarse?

El fútbol empieza desde las bases, tiene reglas, y deben respetarse. Que un entrenador se involucre con una de sus jugadoras, por más que sean mayores de edad, es una falta de profesionalismo terrible. ¿Cómo habrá sido ese vestuario? Lo complicado de este caso es que no se puede afirmar nada pero sí que se tomaron decisiones muy cuestionables. Esto se podría prevenir si la Federación dejara de mirar a un lado. Para empezar todas las instituciones deportivas del país deberían tener protocolos para prevenir violencia y acoso sexual porque las mujeres estamos cada vez más metidas en el deporte y tenemos que estar seguras.

Con goles de Adriana Lúcar y Yomira Tacilla, Alianza Lima Femenino venció a New Jersey Alliance F.C en su primer amistoso jugado en su gira por los Estados Unidos. pic.twitter.com/p6hw6fHv8P — Camila Zapata Castillo (@zapccamila) July 23, 2022

—¿Por qué nos vamos de Colombia 2022 acumulando palizas?

En general, el fútbol peruano está muy por debajo que los otros países de Sudamérica hace muchos años. Si el fútbol masculino que se supone tiene un mayor nivel de trabajo e inversión está tan mal, ¿qué le queda al femenino? El trabajo que se ha hecho es muy básico. Recién en el 2019 se creó la liga femenina un poco más organizada, antes de eso se jugaba un torneo muy informal y los clubes no tenían equipos femeninos. La normativa de CONMEBOL que exigía que todos los clubes tuvieran equipos femeninos para jugar en Primera División lo impulsó. Los otros países nos sacan muchos años por delante y emparejarlo va a tomar tiempo.

—¿Fue un acierto contar con jugadoras del extranjero?

Si bien se tiene que valorar el esfuerzo de la Federación de traer chicas de afuera un mes antes de la Copa América que nunca antes habían jugado juntas, no basta. Nada te asegura que sean chicas que están en un nivel superior, que se vayan a acomodar al juego y al equipo. No podía ser una garantía que todo iba a ser mejor. Pero tampoco hay que ser injustos con ellas porque no es su culpa. Todo parte de una preparación que tienen las chicas durante todo el año, con solo dos amistosos internacionales este año contra México mientras tienes a un Brasil que juega amistosos con selecciones europeas. No se puede comparar.

—¿Entonces los esfuerzos de la Federación no fueron suficientes para esta Copa América?

Pienso que un mes de buen trabajo no va a solucionar 30 años de trabajo incipiente. En el partido contra Venezuela las chicas jugaron bastante bien, porque ellas tienen condiciones, lo intentan y se esfuerzan. Hay un avance en ellas como deportistas porque la liga está mejorando. La Federación a pesar de la mala planificación a largo plazo, el último mes trató de tener un trabajo adecuado y eso se vio, pero no fue suficiente.

—¿Cómo seguir adelante luego de recibir tantos goles?

Muchas de estas chicas han estado en la Copa América anterior, donde recibieron muchos goles por lo que es importante tener un trabajo psicológico muy fuerte para saber reaccionar en una situación adversa a la que ya no deberíamos estar acostumbradas. Yo veo una evolución en la selección como para ya no seguir recibiendo esa cantidad de goles. Contra Uruguay, jugaron bastante bien. Llegué a pensar que podían ganarlo pero lo del segundo tiempo fue impensable. Ellas sabían que estaban para más, pero no se recuperaron.

—¿Está Copa América ha ayudado a ver la realidad del fútbol femenino peruano?

Creo que lo de esta Copa América ha sido revivir lo que vivimos en ediciones anteriores a la Copa donde la selección era goleada y las chicas no podían hacer nada para cambiar eso. Sin embargo, ahora, sin duda, han mejorado. No sólo a nivel de deportivo, sino que la preparación en sus clubes es más seria. Además, han mejorado su compromiso consigo mismas como deportistas. El hecho de la televisación, de tener un apoyo del hincha y un trabajo más profesional de sus clubes hace que se perciban como futbolistas de alto nivel.

Gracias, peruanas 🇵🇪⚽️



Los resultados no fueron los mejores, pero tampoco lo fue la preparación y aún así se plantaron en la cancha partido a partido.



Ha sido duro ver los últimos resultados, no quiero ni imaginar la frustración que se debe sentir en la cancha. 💔 pic.twitter.com/iE4Kgau4hS — Mariafe Serra (@mariafe_serra) July 22, 2022

—Hoy tenemos a Conrad Flores como entrenador de todas las divisiones de la Selección Femenina, ¿cuánto afectó esto en el rendimientos de las seleccionadas?

Obviamente no es el panorama ideal y no es culpa del técnico. A mí me da pena que le caigan tantos ataques, porque no es su culpa. A él lo han puesto ahí, él acepto y, seguramente, está intentando hacerlo lo mejor que puede. Es inaudito que las tres divisiones tengan el mismo entrenador y que la Federación no haya hecho nada para traer a un técnico para la selección mayor. Lamentablemente, Conrad Flores no tenía experiencia en fútbol femenino y es un mundo totalmente distinto desde lo social hasta lo deportivo. De todas maneras, esta Copa ha sido toda una experiencia para él y si es que decide seguir en el mundo del femenino puede prepararse.

—La Selección Femenina actualmente cuenta con muchas jugadoras que militan en el extranjero y que esta Copa América ha sido su primera experiencia a nivel selecciones, ¿querrán volver a la selección después de esto?

Si bien es cierto que muchas tienen doble nacionalidad, tal vez no tengan muchos espacios en las otras selecciones y ven que en Perú tienen más posibilidades. El fútbol sudamericano no esta aún al nivel del europeo, pero te da roce. Hay muchas de ellas que hoy están en el fútbol universitario americano y esperemos que cuando terminen puedan jugar en los clubes de esa liga. Se les ve comprometidas y contentas en el equipo. Hay chicas muy interesantes, me he quedado sorprendida con Ariana Muñoz. Juega excelente y tiene 22 años. Estará más madura en la próxima Copa América.

HISTÓRICO. ES LA PRIMERA VEZ QUE PERÚ NO REGISTRA GOLES A FAVOR EN UNA COPA AMÉRICA FEMENINA.



1998: 9 goles a favor

2003: 6 goles a favor

2006: 3 goles a favor

2010: 3 goles a favor

2014: 1 gol a favor

2018: 1 gol a favor

2022: 0 GOLES A FAVOR 🤯 — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) July 22, 2022

—Las diferencias entre la Eurocopa Femenina y la Copa América Femenina nos enormes en cuando a infraestructura y tecnología. ¿Cuándo cambiará?

Hay que entender que aunque los dos se estén jugando a la vez son dos torneos completamente diferentes, porque ganar la Eurocopa te da ganar ese título y nada más, mientras que en la Copa América nos jugamos la clasificación al Mundial, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Bajo ese contexto es inaudito que no tengamos VAR ni línea de gol por todos los cupos que están en juego. El presupuesto de CONMEBOL es mucho menor al de la UEFA, y para el fútbol femenino es menos que el masculino todavía. No todos los estadios y recintos están preparados para esta tecnología. Son cosas que escapan un poco de lo que uno podría querer porque implica también inversiones de los países y no todos apuestan por eso.