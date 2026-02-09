Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pablo Guede tuvo un noble gesto con niño hincha de Alan Cantero.
Pablo Guede tuvo un noble gesto con niño hincha de Alan Cantero.
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026
ECData

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva
Fútbol peruano

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva

Más que fútbol: Guede impulsa noble gesto con un pequeño hincha blanquiazul
Fútbol peruano

Más que fútbol: Guede impulsa noble gesto con un pequeño hincha blanquiazul

Paolo Guerrero: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”
Fútbol peruano

Paolo Guerrero: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”