Más que fútbol: Guede impulsa noble gesto con un pequeño hincha blanquiazul

En el fútbol no siempre son los goles los que dan la victoria, sino también los pequeños detalles humanos. Eso fue lo que se vivió al final del último partido de Alianza Lima, cuando un emotivo gesto del entrenador Pablo Guede conmovió a muchos.

Al término del encuentro, y mientras los jugadores se retiraban al camerino, Guede se acercó a Alan Cantero, y le hizo una petición que encendió las redes sociales:, que le regalara su camiseta a un pequeño hincha que lo estaba mirando con ilusión desde la grada.

El momento fue captado en un video que circula en Instagram y otras plataformas, y rápidamente se viralizó por la ternura que generó. Cantero, sin dudarlo, accedió al pedido de su entrenador y entregó su camiseta al niño, quien se la recibió con una sonrisa que lo dijo todo.

Más allá del resultado o las estadísticas, el acto se interpretó como un momento de gratitud y el recuerdo para un niño que nunca olvidará.