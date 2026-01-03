Mateo Antoni expresó su entusiasmo tras convertirse en nuevo refuerzo de Alianza Lima, luego de arribar a la capital este sábado 3 de enero de 2026. El futbolista destacó la magnitud del club blanquiazul como un factor determinante para aceptar la propuesta y comenzar una nueva etapa en su carrera profesional.

“Estoy contento porque es un club muy grande”, señaló Antoni a su llegada a Lima, remarcando que el peso histórico de Alianza Lima fue clave en su decisión. El jugador dejó en claro que vestir la camiseta íntima representa un reto importante y una oportunidad que no dudó en aprovechar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Estoy contento porque es un club muy GRANDE. Fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del DT”



Mateo Antoni, nuevo refuerzo de Alianza Lima



🎥@Landivar_renato pic.twitter.com/ek4YQh6WSC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 3, 2026

Asimismo, el nuevo refuerzo aliancista resaltó la influencia del comando técnico en su fichaje. “Fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del DT”, comentó, valorando la confianza depositada en él y el proyecto deportivo que le presentaron desde el club.

Antoni se sumará en los próximos días a los trabajos de pretemporada, donde buscará adaptarse rápidamente al grupo y pelear un lugar en el equipo. Con ilusión y ambición, el futbolista inicia su camino en Alianza Lima con el objetivo de aportar rendimiento y estar a la altura de las expectativas.