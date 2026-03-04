Matías Di Benedetto expresó su orgullo y agradecimiento con el país y el club tras recibir la nacionalidad peruana.

“El país y su gente me abrieron las puertas, con mucha alegría y empatía, realmente me he sentido muy bien, así que estoy muy orgulloso de recibir la nacionalidad”, señaló el zaguero.

Di Benedetto también tuvo palabras especiales para el club crema, donde se consolidó como pieza importante en la última temporada. “Agradecer también a Universitario por abrirme las puertas. ¡Que viva el Perú!”, agregó.

En medio de los rumores que apuntaban a que la nacionalización era un requisito para extender su vínculo contractual, el defensor fue claro.

“Lo que se decía de que era una condición para la renovación, la verdad que no era así, pero también me comprometí a darle una mano al club, como lo dije anteriormente”, explicó.

Su nuevo estatus le permitirá dejar de ocupar cupo de extranjero en la Liga 1, lo que representa un alivio administrativo para la institución y mayor margen de maniobra en el armado del plantel.