Universitario de Deportes oficializó la renovación de Matías Di Benedetto hasta el año 2027. De esta manera, el defensor argentino que llegó a tienda ‘crema’ en el 2023 se quedará por dos temporadas más.
“UN TRICAMPEÓN SE QUEDA EN CASA. Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta 2027”, publicó la ‘U’ en sus redes sociales.
El argentino de 33 años consiguió el tricampeonato y es uno de los pilares en la zaga defensiva de Universitario.
Además, anteriormente confirmó que ya inició con el proceso de nacionalización, por lo que no ocuparía plaza de extranjero para el próximo año.
De esta manera, Universitario va dejando intacto el equipo base para el trabajo del profesor Javier Rabanal.
