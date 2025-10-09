El defensor de Universitario llegó al club en 2023 y busca el histórico tricampeonato nacional con los cremas.
El defensor de Universitario llegó al club en 2023 y busca el histórico tricampeonato nacional con los cremas.
El defensor argentino ha sido uno de los futbolistas con mayor regularidad y mejor rendimiento en , desde su incorporación en 2023.

Actualmente, es titular indisucutible en el esquema defensivo de Jorge Fossati y se refirió a su renovación en el club.

“Está yendo por buen camino. Ni si quiera pienso en irme a otro lado, quiero quedarme acá. Soy feliz”, dijo el futbolista de 32 años.

Hasta al momento ha ganado los títulos nacionales de 2023 y 2024, pero su foco está en el histórico tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto.

Con una importante ventaja sobre el segundo en el Torneo Clausura, los cremas son amplios favoritos para quedarse nuevamente con el primer lugar.

